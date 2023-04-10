На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Высота пеплового облака составила 15-20 километров и несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Об этом сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, отметив, что объявлен красный уровень опасности.
«Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Уточняется, что извержение вулкана представляет угрозу для авиации.
Ранее кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин рассказал, что активные вулканы в России находятся на Камчатке, Кавказе и Курильских островах, в любое время может произойти их извержение. Также сообщалось, что в шести километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир начал извержение вулкан Эбеко. Он выбросил пепел на высоту двух километров.
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