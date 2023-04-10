Мощное извержение вулкана Шивелуч началось на Камчатке. Видео 11 апреля 2023 в 02:12 Размер текста - 17 + На Камчатке объявлен красный уровень опасности Фото: Сергей Русанов © URA.RU На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Высота пеплового облака составила 15-20 километров и несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Об этом сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, отметив, что объявлен красный уровень опасности. «Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Уточняется, что извержение вулкана представляет угрозу для авиации. Ранее кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин рассказал, что активные вулканы в России находятся на Камчатке, Кавказе и Курильских островах, в любое время может произойти их извержение. Также сообщалось, что в шести километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир начал извержение вулкан Эбеко. Он выбросил пепел на высоту двух километров. На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Высота пеплового облака составила 15-20 километров и несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Об этом сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, отметив, что объявлен красный уровень опасности. «Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Уточняется, что извержение вулкана представляет угрозу для авиации. Ранее кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин рассказал, что активные вулканы в России находятся на Камчатке, Кавказе и Курильских островах, в любое время может произойти их извержение. Также сообщалось, что в шести километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир начал извержение вулкан Эбеко. Он выбросил пепел на высоту двух километров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям