10 апреля 2023

Мощное извержение вулкана Шивелуч началось на Камчатке. Видео

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Страны европейского союза. Европа. ЕС. архив, италия, вулкан, сицилия
На Камчатке объявлен красный уровень опасности Фото:

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Высота пеплового облака составила 15-20 километров и несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Об этом сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, отметив, что объявлен красный уровень опасности.

«Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Уточняется, что извержение вулкана представляет угрозу для авиации.

Ранее кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин рассказал, что активные вулканы в России находятся на Камчатке, Кавказе и Курильских островах, в любое время может произойти их извержение. Также сообщалось, что в шести километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир начал извержение вулкан Эбеко. Он выбросил пепел на высоту двух километров.

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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Высота пеплового облака составила 15-20 километров и несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Об этом сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, отметив, что объявлен красный уровень опасности. «Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Уточняется, что извержение вулкана представляет угрозу для авиации. Ранее кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин рассказал, что активные вулканы в России находятся на Камчатке, Кавказе и Курильских островах, в любое время может произойти их извержение. Также сообщалось, что в шести километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир начал извержение вулкан Эбеко. Он выбросил пепел на высоту двух километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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