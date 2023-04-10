10 апреля 2023

WP: секретные документы Пентагона содержат планы Египта предать США ради России

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Египет планировал тайно поставить оружие России, пишет WP Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Египет планировал изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию, несмотря на свою дружбу с США. Об этом пишет американская пресса, отметив, что эта информация содержится в секретных документах американской разведки, которые просочились в сеть.

«Согласно просочившемуся документу американской разведки, президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси, один из ближайших союзников Америки на Ближнем Востоке и крупный бенефициар американской помощи, недавно приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию», — сообщает газета The Washington Post. По информации издания, в секретных материалах упоминаются планы поставок артиллерийских снарядов в Россию. Кроме того, указано, что лидер Египта поручил чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет «во избежание проблем с Западом».

После того, как секретные данные американской разведки утекли в сеть, WP также выяснила содержание секретного документа США по весеннему наступлению ВСУ. По информации газеты, США считают, что проблемы Украины с комплектованием ВСУ не дадут добиться результата в ходе возможного контрнаступления весной. При этом в Белом доме сообщили, что утечка данных не повлияла на планы Штатов оказывать помощь Украине. Уточнялось, что США будут и дальше оказывать финансовую помощь украинской стороне, и поддерживать в весеннем контрнаступлении ВСУ на Крым.

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Египет планировал изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию, несмотря на свою дружбу с США. Об этом пишет американская пресса, отметив, что эта информация содержится в секретных документах американской разведки, которые просочились в сеть. «Согласно просочившемуся документу американской разведки, президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси, один из ближайших союзников Америки на Ближнем Востоке и крупный бенефициар американской помощи, недавно приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию», — сообщает газета The Washington Post. По информации издания, в секретных материалах упоминаются планы поставок артиллерийских снарядов в Россию. Кроме того, указано, что лидер Египта поручил чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет «во избежание проблем с Западом». После того, как секретные данные американской разведки утекли в сеть, WP также выяснила содержание секретного документа США по весеннему наступлению ВСУ. По информации газеты, США считают, что проблемы Украины с комплектованием ВСУ не дадут добиться результата в ходе возможного контрнаступления весной. При этом в Белом доме сообщили, что утечка данных не повлияла на планы Штатов оказывать помощь Украине. Уточнялось, что США будут и дальше оказывать финансовую помощь украинской стороне, и поддерживать в весеннем контрнаступлении ВСУ на Крым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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