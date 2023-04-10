WP: секретные документы Пентагона содержат планы Египта предать США ради России

11 апреля 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Египет планировал тайно поставить оружие России, пишет WP Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Египет планировал изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию, несмотря на свою дружбу с США. Об этом пишет американская пресса, отметив, что эта информация содержится в секретных документах американской разведки, которые просочились в сеть. «Согласно просочившемуся документу американской разведки, президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси, один из ближайших союзников Америки на Ближнем Востоке и крупный бенефициар американской помощи, недавно приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию», — сообщает газета The Washington Post. По информации издания, в секретных материалах упоминаются планы поставок артиллерийских снарядов в Россию. Кроме того, указано, что лидер Египта поручил чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет «во избежание проблем с Западом». После того, как секретные данные американской разведки утекли в сеть, WP также выяснила содержание секретного документа США по весеннему наступлению ВСУ. По информации газеты, США считают, что проблемы Украины с комплектованием ВСУ не дадут добиться результата в ходе возможного контрнаступления весной. При этом в Белом доме сообщили, что утечка данных не повлияла на планы Штатов оказывать помощь Украине. Уточнялось, что США будут и дальше оказывать финансовую помощь украинской стороне, и поддерживать в весеннем контрнаступлении ВСУ на Крым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Египет планировал изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию, несмотря на свою дружбу с США. Об этом пишет американская пресса, отметив, что эта информация содержится в секретных документах американской разведки, которые просочились в сеть. «Согласно просочившемуся документу американской разведки, президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси, один из ближайших союзников Америки на Ближнем Востоке и крупный бенефициар американской помощи, недавно приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию», — сообщает газета The Washington Post. По информации издания, в секретных материалах упоминаются планы поставок артиллерийских снарядов в Россию. Кроме того, указано, что лидер Египта поручил чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет «во избежание проблем с Западом». После того, как секретные данные американской разведки утекли в сеть, WP также выяснила содержание секретного документа США по весеннему наступлению ВСУ. По информации газеты, США считают, что проблемы Украины с комплектованием ВСУ не дадут добиться результата в ходе возможного контрнаступления весной. При этом в Белом доме сообщили, что утечка данных не повлияла на планы Штатов оказывать помощь Украине. Уточнялось, что США будут и дальше оказывать финансовую помощь украинской стороне, и поддерживать в весеннем контрнаступлении ВСУ на Крым.