«Коммерсант»: «НОВАТЭК» просит власти уменьшить налог для «Ямал СПГ»

Сумма допплатежа за 2022 год может составить 40 миллиардов рублей Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон предложил правительству РФ отсрочить выплату дополнительного объема налога на прибыль за прошлый год по проекту «Ямал СПГ», и одновременно снизить его. Дополнительная финансовая нагрузка появилась из-за изменившегося подхода Минфина.

«Единоразовая доплата существенным образом негативно повлияет на свободный денежный поток „НОВАТЭКа“ в 2023 году и на возможность финансирования СПГ-проектов», — говорится в письме Михельсона в адрес председателя правительства Михаила Мишустина. Выдержку приводит « Коммерсант ». Сумма дополнительного платежа за прошлый год может составить 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что основным источником прибыли «Новатэка» являются продажи от «Ямал СПГ». Проект запускался с мощностью более 16 миллионов тонн, в 2022 году объем производства дошел до 21 миллиона тонн.