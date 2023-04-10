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«Коммерсант»: «НОВАТЭК» просит власти уменьшить налог для «Ямал СПГ»

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, ямал спг, забор, добыча газа
Сумма допплатежа за 2022 год может составить 40 миллиардов рублей Фото:

Глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон предложил правительству РФ отсрочить выплату дополнительного объема налога на прибыль за прошлый год по проекту «Ямал СПГ», и одновременно снизить его. Дополнительная финансовая нагрузка появилась из-за изменившегося подхода Минфина.

«Единоразовая доплата существенным образом негативно повлияет на свободный денежный поток „НОВАТЭКа“ в 2023 году и на возможность финансирования СПГ-проектов», — говорится в письме Михельсона в адрес председателя правительства Михаила Мишустина. Выдержку приводит «Коммерсант». Сумма дополнительного платежа за прошлый год может составить 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что основным источником прибыли «Новатэка» являются продажи от «Ямал СПГ». Проект запускался с мощностью более 16 миллионов тонн, в 2022 году объем производства дошел до 21 миллиона тонн.

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Глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон предложил правительству РФ отсрочить выплату дополнительного объема налога на прибыль за прошлый год по проекту «Ямал СПГ», и одновременно снизить его. Дополнительная финансовая нагрузка появилась из-за изменившегося подхода Минфина. «Единоразовая доплата существенным образом негативно повлияет на свободный денежный поток „НОВАТЭКа“ в 2023 году и на возможность финансирования СПГ-проектов», — говорится в письме Михельсона в адрес председателя правительства Михаила Мишустина. Выдержку приводит «Коммерсант». Сумма дополнительного платежа за прошлый год может составить 40 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что основным источником прибыли «Новатэка» являются продажи от «Ямал СПГ». Проект запускался с мощностью более 16 миллионов тонн, в 2022 году объем производства дошел до 21 миллиона тонн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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