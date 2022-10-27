27 октября 2022

«Новатэк»: продажи от «Ямал СПГ» приносят больше всего прибыли

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Бренды ПМЭФ, новатэк
Продажи от «Ямал СПГ» являются главным источником прибыли «Новатэка» Фото:

Основным источником прибыли «Новатэка» являются продажи от «Ямал СПГ». Об этом глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил на брифинге в рамках Веронского Евразийского экономического форума.

«И так как творятся ненормальные цены, то конечно, очень большая доходность за них получается. Эти 16,5 миллиона тонн доходы приносят чуть меньше, чем те 4 миллиона», — приводит слова Михельсона агентство экономической информации «Прайм».

Он отметил, что проект «Ямал СПГ», запускался с мощностью более 16 миллионов тонн, и практически на весь объем были подписаны долгосрочные договоры. По этим договорам потребителей имеют доступные цены. В текущем году объем производства будет около 21 миллиона тонн. Все эти объемы пойдут на спотовый рынок.

Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Сабетта (ЯНАО) МЧС и «Новатэк» создадут комплексный аварийно-спасательный центр. Центр будет оснащен специальной техникой, предназначенной для работы в условиях Арктики.

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Основным источником прибыли «Новатэка» являются продажи от «Ямал СПГ». Об этом глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил на брифинге в рамках Веронского Евразийского экономического форума. «И так как творятся ненормальные цены, то конечно, очень большая доходность за них получается. Эти 16,5 миллиона тонн доходы приносят чуть меньше, чем те 4 миллиона», — приводит слова Михельсона агентство экономической информации «Прайм». Он отметил, что проект «Ямал СПГ», запускался с мощностью более 16 миллионов тонн, и практически на весь объем были подписаны долгосрочные договоры. По этим договорам потребителей имеют доступные цены. В текущем году объем производства будет около 21 миллиона тонн. Все эти объемы пойдут на спотовый рынок. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Сабетта (ЯНАО) МЧС и «Новатэк» создадут комплексный аварийно-спасательный центр. Центр будет оснащен специальной техникой, предназначенной для работы в условиях Арктики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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