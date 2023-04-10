10 апреля 2023

Курганский риелтор лишилась дорогих иномарок и квартиры на курорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные приставы арестовали машины и квартиру в счет многомиллионного долга Фото:

Курганский риелтор лишилась двух дорогих автомобилей и квартиры на море из-за того, что незаконно обналичивала маткапитал, продавая заброшенные и нежилые помещения. Суд обязал женщину выплатить государству многомиллионный материальный ущерб. Об этом сообщается на сайте УФССП Курганской области

«Установлено, что женщина занималась реализацией заброшенных и нежилых помещений, таким образом обналичивая материнский капитал. Суд установил вину гражданки, она должна была выплатить в доход государства материальный ущерб в размере 28 миллионов рублей. Суд арестовал два дорогостоящих автомобиля, на которых передвигалась женщина. Иномарки были реализованы на торгах в счет выплаты ущерба от преступления», — говорится в сообщении. Кроме того, судебные приставы арестовали недвижимость должницы, которая находится в одном из курортных городов страны.

В ведомстве отметили, что виновница пыталась скрыть наличие в собственности двух машин. Они были записаны на близкую родственницу. Также в УФССП региона уточнили, что квартира на курорте будет реализована на торгах. Вырученные денежные средства направят в доход государства.

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Курганский риелтор лишилась двух дорогих автомобилей и квартиры на море из-за того, что незаконно обналичивала маткапитал, продавая заброшенные и нежилые помещения. Суд обязал женщину выплатить государству многомиллионный материальный ущерб. Об этом сообщается на сайте УФССП Курганской области «Установлено, что женщина занималась реализацией заброшенных и нежилых помещений, таким образом обналичивая материнский капитал. Суд установил вину гражданки, она должна была выплатить в доход государства материальный ущерб в размере 28 миллионов рублей. Суд арестовал два дорогостоящих автомобиля, на которых передвигалась женщина. Иномарки были реализованы на торгах в счет выплаты ущерба от преступления», — говорится в сообщении. Кроме того, судебные приставы арестовали недвижимость должницы, которая находится в одном из курортных городов страны. В ведомстве отметили, что виновница пыталась скрыть наличие в собственности двух машин. Они были записаны на близкую родственницу. Также в УФССП региона уточнили, что квартира на курорте будет реализована на торгах. Вырученные денежные средства направят в доход государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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