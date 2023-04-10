Курганский риелтор лишилась дорогих иномарок и квартиры на курорте

Судебные приставы арестовали машины и квартиру в счет многомиллионного долга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский риелтор лишилась двух дорогих автомобилей и квартиры на море из-за того, что незаконно обналичивала маткапитал, продавая заброшенные и нежилые помещения. Суд обязал женщину выплатить государству многомиллионный материальный ущерб. Об этом сообщается на сайте УФССП Курганской области

«Установлено, что женщина занималась реализацией заброшенных и нежилых помещений, таким образом обналичивая материнский капитал. Суд установил вину гражданки, она должна была выплатить в доход государства материальный ущерб в размере 28 миллионов рублей. Суд арестовал два дорогостоящих автомобиля, на которых передвигалась женщина. Иномарки были реализованы на торгах в счет выплаты ущерба от преступления», — говорится в сообщении. Кроме того, судебные приставы арестовали недвижимость должницы, которая находится в одном из курортных городов страны.

В ведомстве отметили, что виновница пыталась скрыть наличие в собственности двух машин. Они были записаны на близкую родственницу. Также в УФССП региона уточнили, что квартира на курорте будет реализована на торгах. Вырученные денежные средства направят в доход государства.