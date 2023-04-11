Депутат Картаполов: у военнообязанных будет право оспорить электронную повестку

11 апреля 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Оспорить повестку можно как в досудебном порядке, так и в суде, напомнил Андрей Картаполов Фото: Денис Моргунов © URA.RU У военнообязанного будет пять дней на то, чтобы обжаловать электронную повестку. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что письменную жалобу можно направить в электронном виде. Новость по теме Электронные повестки и реестр военнообязанных: какие изменения ждут призывников. Инфографика «Этот механизм (обжалования — прим. ред.) предусмотрен. В случае, если военнообязанный считает, что по каким-то причинам извещение или повестка направлены ошибочно, он может в течение пяти дней может в электронной форме направить письменно свою жалобу. [Оспорить повестку можно] в досудебном порядке», — заявил Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24». Глава комитета Госдумы по обороне напомнил, что такая система является двусторонней. Военнообязанный может в судебном порядке оспорить повестку, выдачу которой он считает неправомерной. Однако военный комиссариат также может обратиться в суд, если считает свои действия правомерными. Ранее Картаполов заявил, что электронные повестки, направленные через сайт «Госуслуг», будут приравнены к традиционным. При этом привычные способы выдачи повесток сохранятся.

У военнообязанного будет пять дней на то, чтобы обжаловать электронную повестку. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что письменную жалобу можно направить в электронном виде. «Этот механизм (обжалования — прим. ред.) предусмотрен. В случае, если военнообязанный считает, что по каким-то причинам извещение или повестка направлены ошибочно, он может в течение пяти дней может в электронной форме направить письменно свою жалобу. [Оспорить повестку можно] в досудебном порядке», — заявил Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24». Глава комитета Госдумы по обороне напомнил, что такая система является двусторонней. Военнообязанный может в судебном порядке оспорить повестку, выдачу которой он считает неправомерной. Однако военный комиссариат также может обратиться в суд, если считает свои действия правомерными. Ранее Картаполов заявил, что электронные повестки, направленные через сайт «Госуслуг», будут приравнены к традиционным. При этом привычные способы выдачи повесток сохранятся.