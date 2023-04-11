В Госдуме рассказали, когда повестка будет считаться врученной

Повестки будут считаться врученными через семь дней с момента их публикации в реестре повесток. Об этом говорится в тексте законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)», который будет рассмотрен Госдумой 11 апреля.
«Повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», — сообщается в законопроекте. Документ размещен на сайте обеспечения законодательной деятельности.
Законопроект будет рассмотрен Госдумой 11 апреля. Он включает вопросы введения единого реестра призывников и электронных повесток. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее сообщал URA.RU, что эти меры помогут в борьбе с уклонистами. Глава этого комитета Андрей Картаполов опроверг законную возможность государства направлять призывникам электронные повестки. В Кремле уточнили, что законопроект не связан с планированием второй волны мобилизации, передает телеканал 360.
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Повестки будут считаться врученными через семь дней с момента их публикации в реестре повесток. Об этом говорится в тексте законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)», который будет рассмотрен Госдумой 11 апреля. «Повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», — сообщается в законопроекте. Документ размещен на сайте обеспечения законодательной деятельности. Законопроект будет рассмотрен Госдумой 11 апреля. Он включает вопросы введения единого реестра призывников и электронных повесток. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее сообщал URA.RU, что эти меры помогут в борьбе с уклонистами. Глава этого комитета Андрей Картаполов опроверг законную возможность государства направлять призывникам электронные повестки. В Кремле уточнили, что законопроект не связан с планированием второй волны мобилизации, передает телеканал 360.