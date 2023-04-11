В Госдуме рассказали, когда повестка будет считаться врученной

Госдума: повестки будут считаться врученными через семь дней после публикации в реестре

11 апреля 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

В Госдуме рассказали, когда повестки будут считаться врученными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Повестки будут считаться врученными через семь дней с момента их публикации в реестре повесток. Об этом говорится в тексте законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)», который будет рассмотрен Госдумой 11 апреля. «Повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», — сообщается в законопроекте. Документ размещен на сайте обеспечения законодательной деятельности. Новость по теме Электронные повестки и реестр военнообязанных: какие изменения ждут призывников. Инфографика Законопроект будет рассмотрен Госдумой 11 апреля. Он включает вопросы введения единого реестра призывников и электронных повесток. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее сообщал URA.RU, что эти меры помогут в борьбе с уклонистами. Глава этого комитета Андрей Картаполов опроверг законную возможность государства направлять призывникам электронные повестки. В Кремле уточнили, что законопроект не связан с планированием второй волны мобилизации, передает телеканал 360.

Повестки будут считаться врученными через семь дней с момента их публикации в реестре повесток. Об этом говорится в тексте законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)», который будет рассмотрен Госдумой 11 апреля. «Повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», — сообщается в законопроекте. Документ размещен на сайте обеспечения законодательной деятельности. Законопроект будет рассмотрен Госдумой 11 апреля. Он включает вопросы введения единого реестра призывников и электронных повесток. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее сообщал URA.RU, что эти меры помогут в борьбе с уклонистами. Глава этого комитета Андрей Картаполов опроверг законную возможность государства направлять призывникам электронные повестки. В Кремле уточнили, что законопроект не связан с планированием второй волны мобилизации, передает телеканал 360.