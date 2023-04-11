Военный аналитик предупредил об атаках ВСУ на транспортную инфраструктуру РФ

Военный аналитик Прохватилов: ВСУ пытаются разрушить транспортные коммуникации РФ перед наступлением

12 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Нужно стянуть средства ПВО к аэродромам, сказал Владимир Прохватилов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пытается нарушить транспортную инфраструктуру России перед своим готовящимся наступлением. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Украинцы, видимо, в преддверии своего возможного наступления предпринимают меры, чтобы нарушить наши транспортные коммуникации. Все эти бомбардировки гражданских объектов носят психологический характер. Аэродром просто более уязвимая цель, чем какие-то другие. Там большая взлетно-посадочная полоса. Достаточно шарахнуть снарядом или ракетой по ней, и все — самолеты уже не смогут взлетать. Так же и с авианосцами: достаточно слегка нарушить их взлетную полосу — и они небоеспособны. Это эффективное средство — бомбардировки аэродромов. Нарушает коммуникации противника, чем украинская сторона и занимается», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, существует мало вариантов для защиты подобных объектов. «Противопоставить что-то этому весьма сложно. Надо в приграничных с Украиной областях стянуть на аэродромы побольше средств ПВО», — считает военный аналитик. Ранее в забор международного аэропорта в Белгороде врезался беспилотник, начиненный взрывчаткой. При падении взрывное устройство сдетонировало. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин обозначил первые сигналы начавшегося контрнаступления ВСУ. По его словам, в первую очередь начнутся массированные огневые налеты, прорывы минных заграждений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина пытается нарушить транспортную инфраструктуру России перед своим готовящимся наступлением. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Украинцы, видимо, в преддверии своего возможного наступления предпринимают меры, чтобы нарушить наши транспортные коммуникации. Все эти бомбардировки гражданских объектов носят психологический характер. Аэродром просто более уязвимая цель, чем какие-то другие. Там большая взлетно-посадочная полоса. Достаточно шарахнуть снарядом или ракетой по ней, и все — самолеты уже не смогут взлетать. Так же и с авианосцами: достаточно слегка нарушить их взлетную полосу — и они небоеспособны. Это эффективное средство — бомбардировки аэродромов. Нарушает коммуникации противника, чем украинская сторона и занимается», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, существует мало вариантов для защиты подобных объектов. «Противопоставить что-то этому весьма сложно. Надо в приграничных с Украиной областях стянуть на аэродромы побольше средств ПВО», — считает военный аналитик. Ранее в забор международного аэропорта в Белгороде врезался беспилотник, начиненный взрывчаткой. При падении взрывное устройство сдетонировало. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин обозначил первые сигналы начавшегося контрнаступления ВСУ. По его словам, в первую очередь начнутся массированные огневые налеты, прорывы минных заграждений.