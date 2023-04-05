Военный эксперт назвал первые сигналы начала контрнаступления ВСУ

Полковник в отставке Литовкин: ВСУ начнут контрнаступление массированными огневыми налетами

06 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

ВСУ подготавливаются к контрнаступлению Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первыми сигналами начавшегося контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) будут массированные огневые налеты, прорывы минных заграждений. Однако без авиации любое продвижение будет бессмысленным. Об этом URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Массированный огневой налет, например, на какой-то участок. Прорыв минно-взрывных заграждений. Но контрнаступ бессмысленный, если у Украины нет достаточного количества техники и авиации. Главное — авиации. У них ее нет, несмотря на то, что они хвастаются, что у них пять бригад МиГ-29 есть», — сказал Виктор Литовкин. По словам полковника в отставке, российские вооруженные силы сохраняют власть в зоне спецоперации. «Непонятно, где эти бригады, где эти МиГи, потому что если в украинском небе появляются один-два МиГа, то их тут же сбивают наши летчики или зенитчики. Без прикрытия с воздуха никакой украинский контрнаступ невозможен», — заключил собеседник агентства. Ранее агентство Reuters сообщило, что одна из восьми штурмовых бригад ВСУ «Стальной рубеж» общей численностью 40 тысяч бойцов готова к проведению наступательной операции в ближайшие недели. Старший научный сотрудник отдела оборонных приоритетов и бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис отметил, что готовящееся контрнаступление значительно ослабит ВСУ независимо от того, насколько успешно оно пройдет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первыми сигналами начавшегося контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) будут массированные огневые налеты, прорывы минных заграждений. Однако без авиации любое продвижение будет бессмысленным. Об этом URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Массированный огневой налет, например, на какой-то участок. Прорыв минно-взрывных заграждений. Но контрнаступ бессмысленный, если у Украины нет достаточного количества техники и авиации. Главное — авиации. У них ее нет, несмотря на то, что они хвастаются, что у них пять бригад МиГ-29 есть», — сказал Виктор Литовкин. По словам полковника в отставке, российские вооруженные силы сохраняют власть в зоне спецоперации. «Непонятно, где эти бригады, где эти МиГи, потому что если в украинском небе появляются один-два МиГа, то их тут же сбивают наши летчики или зенитчики. Без прикрытия с воздуха никакой украинский контрнаступ невозможен», — заключил собеседник агентства. Ранее агентство Reuters сообщило, что одна из восьми штурмовых бригад ВСУ «Стальной рубеж» общей численностью 40 тысяч бойцов готова к проведению наступательной операции в ближайшие недели. Старший научный сотрудник отдела оборонных приоритетов и бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис отметил, что готовящееся контрнаступление значительно ослабит ВСУ независимо от того, насколько успешно оно пройдет.