Из-за вспышки гепатита в Челябинске возбуждено уголовное дело

Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за массового заражения гепатитом А жителей Челябинска, побывавших в кафе «Дархан», возбуждено уголовное дело. Эту информацию URA.RU подтвердили в прокуратуре региона.

«Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“). Ход расследования поставлен на контроль руководства прокуратуры», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

В начале года с кафе «Дархан» в Челябинске началась вспышка гепатита А. На 17 января вирус подтвердили у 50 челябинцев, притом число заболевших продолжает расти. Главврач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов заявил о предстоящей массовой вакцинации тех, кто находится в зоне риска. Медик пояснил, что только так можно остановить распространение гепатита в области.

Хозяйку кафе привлекли к ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ и закрыли кафе на два месяца. Предпринимательница не явилась на судебное заседание. Проверка обнаружила не только несоблюдение санитарных норм, но и отсутствие медосмотров, вакцинаций и гигиенической аттестации у сотрудников.