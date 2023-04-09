09 апреля 2023
08 апреля 2023

Губернатор Шумков проверил авиатехнику, которую просил у МЧС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят леса. Село Иковка, эвакуация, вертолет мчс, лесные пожары
В Курганской области вертолет МЧС России будет тушить пожары (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков осмотрел вертолет МИ-8, который будет тушить пожары в регионе. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. Ранее глава региона попросил у МЧС России прислать авиатехнику.

«В регион прилетел вертолет МИ-8 со сбросовым устройством для тушения пожаров. Завтра прибудет инженерная машина для работы в сложных и заболоченных участках», — указал губернатор. На опубликованных фотографиях в telegram-канале видно, что Шумков пров

Он также добавил, что техника бывает бессильна против «человеческой безалаберности и глупости вкупе с природной стихией». Он попросил жителей области ничего не поджигать.

Ранее URA.RU писало, что Шумков попросил у МЧС России вертолет для тушения пожаров. Министерство это обращение поддержало. Курганские спасатели также сообщили, что в Кургане и области с начала года зафиксировано в четыре раза больше ландшафтных пожаров по сравнению с прошлым годом.

В Курган для тушения пожаров прибыл вертолет МЧС России: фото
Курганский губернатор Вадим Шумков (в центре) осмотрел вертолет МИ-8
Фото:
В Курган для тушения пожаров прибыл вертолет МЧС России: фото
Авиатехника будет тушить пожары в регионе
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков осмотрел вертолет МИ-8, который будет тушить пожары в регионе. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. Ранее глава региона попросил у МЧС России прислать авиатехнику. «В регион прилетел вертолет МИ-8 со сбросовым устройством для тушения пожаров. Завтра прибудет инженерная машина для работы в сложных и заболоченных участках», — указал губернатор. На опубликованных фотографиях в telegram-канале видно, что Шумков пров Он также добавил, что техника бывает бессильна против «человеческой безалаберности и глупости вкупе с природной стихией». Он попросил жителей области ничего не поджигать. Ранее URA.RU писало, что Шумков попросил у МЧС России вертолет для тушения пожаров. Министерство это обращение поддержало. Курганские спасатели также сообщили, что в Кургане и области с начала года зафиксировано в четыре раза больше ландшафтных пожаров по сравнению с прошлым годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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