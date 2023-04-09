В Курганской области вертолет МЧС России будет тушить пожары (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков осмотрел вертолет МИ-8, который будет тушить пожары в регионе. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. Ранее глава региона попросил у МЧС России прислать авиатехнику.

«В регион прилетел вертолет МИ-8 со сбросовым устройством для тушения пожаров. Завтра прибудет инженерная машина для работы в сложных и заболоченных участках», — указал губернатор. На опубликованных фотографиях в telegram-канале видно, что Шумков пров

Он также добавил, что техника бывает бессильна против «человеческой безалаберности и глупости вкупе с природной стихией». Он попросил жителей области ничего не поджигать.

Ранее URA.RU писало, что Шумков попросил у МЧС России вертолет для тушения пожаров. Министерство это обращение поддержало. Курганские спасатели также сообщили, что в Кургане и области с начала года зафиксировано в четыре раза больше ландшафтных пожаров по сравнению с прошлым годом.

Курганский губернатор Вадим Шумков (в центре) осмотрел вертолет МИ-8 Фото: t.me/silavpravdevshumkov