В Курган из Челябинска прибыла спецмашина для борьбы с пожарами. Видео

11 апреля 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

В Курганскую область прибыла спецтехника для борьбы с пожарами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России В Курганскую область из Челябинска прибыла специальная машина для борьбы с пожарами. Об этом сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». «11 апреля в Курганскую область из Челябинска прибыла инженерная машина разграждения для борьбы с пожарами. Планируется, что уже сегодня она начнет работу в Смолино и на Тюнина», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил авиацию, которую просил у МЧС России. Вертолет Ми-8 прилетел в регион 10 апреля, чтобы помочь в тушении пожаров. Также сообщалось, что в Курганской области зафиксировано в четыре раза больше ландшафтных пожаров по сравнению с прошлым годом.

В Курганскую область из Челябинска прибыла специальная машина для борьбы с пожарами. Об этом сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». «11 апреля в Курганскую область из Челябинска прибыла инженерная машина разграждения для борьбы с пожарами. Планируется, что уже сегодня она начнет работу в Смолино и на Тюнина», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил авиацию, которую просил у МЧС России. Вертолет Ми-8 прилетел в регион 10 апреля, чтобы помочь в тушении пожаров. Также сообщалось, что в Курганской области зафиксировано в четыре раза больше ландшафтных пожаров по сравнению с прошлым годом.