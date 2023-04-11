В Курган из Челябинска прибыла спецмашина для борьбы с пожарами. Видео

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В Курганскую область прибыла спецтехника для борьбы с пожарами Фото:
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Лесные пожары в России

В Курганскую область из Челябинска прибыла специальная машина для борьбы с пожарами. Об этом сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«11 апреля в Курганскую область из Челябинска прибыла инженерная машина разграждения для борьбы с пожарами. Планируется, что уже сегодня она начнет работу в Смолино и на Тюнина», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил авиацию, которую просил у МЧС России. Вертолет Ми-8 прилетел в регион 10 апреля, чтобы помочь в тушении пожаров. Также сообщалось, что в Курганской области зафиксировано в четыре раза больше ландшафтных пожаров по сравнению с прошлым годом.

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В Курганскую область из Челябинска прибыла специальная машина для борьбы с пожарами. Об этом сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». «11 апреля в Курганскую область из Челябинска прибыла инженерная машина разграждения для борьбы с пожарами. Планируется, что уже сегодня она начнет работу в Смолино и на Тюнина», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил авиацию, которую просил у МЧС России. Вертолет Ми-8 прилетел в регион 10 апреля, чтобы помочь в тушении пожаров. Также сообщалось, что в Курганской области зафиксировано в четыре раза больше ландшафтных пожаров по сравнению с прошлым годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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