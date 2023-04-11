Бастрыкин ищет виновных в деле о гибели пермского школьника на стройке

12 апреля 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

В Следкоме взяли дело о гибели школьника на особый контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели ребенка на заброшенной стройке в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «По факту гибели школьника на заброшенной стройке в Перми следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Головкину Д. В. предоставить доклад о ходе расследования», — написано в ведомственном telegram-канале. После инцидента пермская прокуратура начала проверку. По данным следствия, 13-летний мальчик находился на спортивной тренировке. Во время кросса юные спортсмены, оставшись без присмотра, зашли на стройплощадку многоквартирного дома, где школьник получил травмы, не совместимые с жизнью. По информации источника URA.RU в силовых структурах, мальчику на голову упал кирпич.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели ребенка на заброшенной стройке в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «По факту гибели школьника на заброшенной стройке в Перми следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Головкину Д. В. предоставить доклад о ходе расследования», — написано в ведомственном telegram-канале. После инцидента пермская прокуратура начала проверку. По данным следствия, 13-летний мальчик находился на спортивной тренировке. Во время кросса юные спортсмены, оставшись без присмотра, зашли на стройплощадку многоквартирного дома, где школьник получил травмы, не совместимые с жизнью. По информации источника URA.RU в силовых структурах, мальчику на голову упал кирпич.