11 апреля 2023

Бастрыкин ищет виновных в деле о гибели пермского школьника на стройке

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
В Следкоме взяли дело о гибели школьника на особый контроль Фото:

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели ребенка на заброшенной стройке в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По факту гибели школьника на заброшенной стройке в Перми следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Головкину Д. В. предоставить доклад о ходе расследования», — написано в ведомственном telegram-канале.

После инцидента пермская прокуратура начала проверку. По данным следствия, 13-летний мальчик находился на спортивной тренировке. Во время кросса юные спортсмены, оставшись без присмотра, зашли на стройплощадку многоквартирного дома, где школьник получил травмы, не совместимые с жизнью. По информации источника URA.RU в силовых структурах, мальчику на голову упал кирпич.

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Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели ребенка на заброшенной стройке в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «По факту гибели школьника на заброшенной стройке в Перми следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Головкину Д. В. предоставить доклад о ходе расследования», — написано в ведомственном telegram-канале. После инцидента пермская прокуратура начала проверку. По данным следствия, 13-летний мальчик находился на спортивной тренировке. Во время кросса юные спортсмены, оставшись без присмотра, зашли на стройплощадку многоквартирного дома, где школьник получил травмы, не совместимые с жизнью. По информации источника URA.RU в силовых структурах, мальчику на голову упал кирпич.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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