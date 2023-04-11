В Пермском крае ландшафтный пожар вплотную подобрался к дачным домам. Видео

12 апреля 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Горение сухой травы, угрожавшее дачным домам, удалось вовремя остановить Фото: Сергей Русанов © URA.RU В деревне Болотово Кунгурского округа (Пермский край) спасатели остановили ландшафтный пожар в нескольких метрах от дачных домов. Бороться с огнем спасателям помогали собственники строений. Видео в паблике «ЧП Кунгур» соцсети «ВКонтакте» разместил Роман Алексеев Новость по теме Власти объявили о начале пожароопасного сезона в Пермском крае «Вчера спасали садовые домики у деревни Болотово, пожар быстро распространялся из-за ветра. Мы сдерживали огонь, как могли. Спасатели подъехали вовремя и остановили огонь в нескольких метрах от деревянных строений», — приводится в паблике рассказ очевидцев. Собственники дачных строений предположили, что кто-то мог намеренно поджечь сухую траву. В Пермском крае после схода снега и установившейся сухой погоды произошли десятки ландшафтных пожаров. Один из них был ликвидирован накануне вблизи деревни Нижнее Брагино Краснокамского городского округа. Пермское региональное управление МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Ведомство отмечает, что горение сухой травы «практически всегда происходит по вине человека».

В деревне Болотово Кунгурского округа (Пермский край) спасатели остановили ландшафтный пожар в нескольких метрах от дачных домов. Бороться с огнем спасателям помогали собственники строений. Видео в паблике «ЧП Кунгур» соцсети «ВКонтакте» разместил Роман Алексеев «Вчера спасали садовые домики у деревни Болотово, пожар быстро распространялся из-за ветра. Мы сдерживали огонь, как могли. Спасатели подъехали вовремя и остановили огонь в нескольких метрах от деревянных строений», — приводится в паблике рассказ очевидцев. Собственники дачных строений предположили, что кто-то мог намеренно поджечь сухую траву. В Пермском крае после схода снега и установившейся сухой погоды произошли десятки ландшафтных пожаров. Один из них был ликвидирован накануне вблизи деревни Нижнее Брагино Краснокамского городского округа. Пермское региональное управление МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Ведомство отмечает, что горение сухой травы «практически всегда происходит по вине человека».