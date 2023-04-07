На торги в Перми выставили птицефабрику обанкроченного челябинского агрохолдинга

07 апреля 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Актив продают за два миллиарда рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Банк «Траст» выставил на торги птицефабрику «Комсомольская» (Пермский край) агрохолдинга «Здоровая ферма» из Челябинской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе банка, цена лота составила два миллиарда рублей. «Банк «Траст» выставил на торги крупнейшего производителя товарного яйца на Урале — птицефабрику «Комсомольская» в поселке Комсомольский Пермского края. Цена лота составила два миллиарда рублей. Фабрика является одним из активов холдинга «Здоровая ферма», — рассказали URA.RU в банке. Заявки продавец принимает до 15 мая. Торги пройдут на повышение цены. Птицефабрика занимает двенадцатое место в РФ по объемам производства в своей отрасли. Фабрика является производителем полного цикла, в ее составе комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания реммолодняка и промышленного содержания кур-несушек, имеются цеха сортировки и упаковки яиц. В банке отметили, что производственные мощности обеспечивают 650 млн штук товарного яйца в год. На площадке размещены 2,8 млн голов кур-несушек. При этом годовой объем производства кормов составляет 110 тысяч тонн. В финучреждении заметили, что за время управления банком фабрикой «Комсомольская» ее товарооборот возрос на 5%. География продаж птицефабрики охватывает 20 регионов страны. Причем 90% продаж обеспечено за счет реализации в федеральных торговых сетях. Фабрика имеет разрешения на экспорт продукции в пределах Таможенного союза, в страны Персидского залива и в Таиланд. В 2022 году банк продал бройлерное направление работы группы компаний «Здоровая ферма». До конца 2023 года в планах есть выставить на торги свиноводческое направление, Родниковский свинокомплекс. В декабре 2022 года часть активов челябинского агрохолдинга приобрела компания, входящая в состав группы компаний «Черкизово». Сделку попыталось оспорить ООО «Московская сетевая компания», потребовавшая наложить ограничительные меры, но суд ходатайство не удовлетворил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банк «Траст» выставил на торги птицефабрику «Комсомольская» (Пермский край) агрохолдинга «Здоровая ферма» из Челябинской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе банка, цена лота составила два миллиарда рублей. «Банк «Траст» выставил на торги крупнейшего производителя товарного яйца на Урале — птицефабрику «Комсомольская» в поселке Комсомольский Пермского края. Цена лота составила два миллиарда рублей. Фабрика является одним из активов холдинга «Здоровая ферма», — рассказали URA.RU в банке. Заявки продавец принимает до 15 мая. Торги пройдут на повышение цены. Птицефабрика занимает двенадцатое место в РФ по объемам производства в своей отрасли. Фабрика является производителем полного цикла, в ее составе комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания реммолодняка и промышленного содержания кур-несушек, имеются цеха сортировки и упаковки яиц. В банке отметили, что производственные мощности обеспечивают 650 млн штук товарного яйца в год. На площадке размещены 2,8 млн голов кур-несушек. При этом годовой объем производства кормов составляет 110 тысяч тонн. В финучреждении заметили, что за время управления банком фабрикой «Комсомольская» ее товарооборот возрос на 5%. География продаж птицефабрики охватывает 20 регионов страны. Причем 90% продаж обеспечено за счет реализации в федеральных торговых сетях. Фабрика имеет разрешения на экспорт продукции в пределах Таможенного союза, в страны Персидского залива и в Таиланд. В 2022 году банк продал бройлерное направление работы группы компаний «Здоровая ферма». До конца 2023 года в планах есть выставить на торги свиноводческое направление, Родниковский свинокомплекс. В декабре 2022 года часть активов челябинского агрохолдинга приобрела компания, входящая в состав группы компаний «Черкизово». Сделку попыталось оспорить ООО «Московская сетевая компания», потребовавшая наложить ограничительные меры, но суд ходатайство не удовлетворил.