На торги в Перми выставили птицефабрику обанкроченного челябинского агрохолдинга

Банк «Траст» выставил на торги птицефабрику «Комсомольская» (Пермский край) агрохолдинга «Здоровая ферма» из Челябинской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе банка, цена лота составила два миллиарда рублей.
«Банк «Траст» выставил на торги крупнейшего производителя товарного яйца на Урале — птицефабрику «Комсомольская» в поселке Комсомольский Пермского края. Цена лота составила два миллиарда рублей. Фабрика является одним из активов холдинга «Здоровая ферма», — рассказали URA.RU в банке.
Заявки продавец принимает до 15 мая. Торги пройдут на повышение цены. Птицефабрика занимает двенадцатое место в РФ по объемам производства в своей отрасли. Фабрика является производителем полного цикла, в ее составе комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания реммолодняка и промышленного содержания кур-несушек, имеются цеха сортировки и упаковки яиц.
В банке отметили, что производственные мощности обеспечивают 650 млн штук товарного яйца в год. На площадке размещены 2,8 млн голов кур-несушек. При этом годовой объем производства кормов составляет 110 тысяч тонн. В финучреждении заметили, что за время управления банком фабрикой «Комсомольская» ее товарооборот возрос на 5%. География продаж птицефабрики охватывает 20 регионов страны. Причем 90% продаж обеспечено за счет реализации в федеральных торговых сетях. Фабрика имеет разрешения на экспорт продукции в пределах Таможенного союза, в страны Персидского залива и в Таиланд.
В 2022 году банк продал бройлерное направление работы группы компаний «Здоровая ферма». До конца 2023 года в планах есть выставить на торги свиноводческое направление, Родниковский свинокомплекс.
В декабре 2022 года часть активов челябинского агрохолдинга приобрела компания, входящая в состав группы компаний «Черкизово». Сделку попыталось оспорить ООО «Московская сетевая компания», потребовавшая наложить ограничительные меры, но суд ходатайство не удовлетворил.
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