11 апреля 2023

В тюменской полиции началась новая волна увольнений

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте снова начались увольнения Фото:

Из Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте начали увольняться сотрудники. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. При этом, ранее ведомство уже сталкивалось с массовым оттоком кадров.

«Люди снова начали увольняться. В основном, это молодые сотрудники. Кого-то не устраивают условия работы, кто-то — не прошел испытательный срок и т. д. Есть, конечно, и те, кто уходит на заслуженный отдых. Но таких меньше. Несколько месяцев назад казалось, что проблему с кадрами решили. Но оказалось, что нет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается.

Ранее агентство писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте запретили увольняться, а также переходить на службу в другие правоохранительные структуры. Начальство объяснило это тем, что в ведомстве «некому работать». После того как информация об этом появилась в СМИ, негласный запрет был снят.

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Из Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте начали увольняться сотрудники. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. При этом, ранее ведомство уже сталкивалось с массовым оттоком кадров. «Люди снова начали увольняться. В основном, это молодые сотрудники. Кого-то не устраивают условия работы, кто-то — не прошел испытательный срок и т. д. Есть, конечно, и те, кто уходит на заслуженный отдых. Но таких меньше. Несколько месяцев назад казалось, что проблему с кадрами решили. Но оказалось, что нет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее агентство писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте запретили увольняться, а также переходить на службу в другие правоохранительные структуры. Начальство объяснило это тем, что в ведомстве «некому работать». После того как информация об этом появилась в СМИ, негласный запрет был снят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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