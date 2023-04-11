В тюменской полиции началась новая волна увольнений

В Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте снова начались увольнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте начали увольняться сотрудники. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. При этом, ранее ведомство уже сталкивалось с массовым оттоком кадров.

«Люди снова начали увольняться. В основном, это молодые сотрудники. Кого-то не устраивают условия работы, кто-то — не прошел испытательный срок и т. д. Есть, конечно, и те, кто уходит на заслуженный отдых. Но таких меньше. Несколько месяцев назад казалось, что проблему с кадрами решили. Но оказалось, что нет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается.

Ранее агентство писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте запретили увольняться, а также переходить на службу в другие правоохранительные структуры. Начальство объяснило это тем, что в ведомстве «некому работать». После того как информация об этом появилась в СМИ, негласный запрет был снят.