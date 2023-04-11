Бюджету Кургана внепланово дали денег на переселение людей из аварийных домов

В Кургане городскому бюджету внепланово выделили средства на переселение людей, живущих в аварийных домах. Об этом сообщили на внеочередном заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.
В казну города перечислили 150 млн рублей, часть из которых пойдет на расселение аварийного жилья. «Проголосовали за то, чтобы большая часть денег — 117,5 млн — пошла на то, чтобы переселить людей из аварийного жилья в новые, безопасные и современные дома. Считаю, новость просто чудесная», — привела конкретику депутат Анастасия Романович на своей странице «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что курганских депутатов срочно собрали из-за бюджета. Они обсудили распределение средств на этот год.
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