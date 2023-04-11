11 апреля 2023

Бюджету Кургана внепланово дали денег на переселение людей из аварийных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом 19 по улице Машиностроителей. Курган, аварийный дом, улица машиностроителей 19
В курганской гордуме проголосовали за выделение средств на расселение аварийных домов Фото:

В Кургане городскому бюджету внепланово выделили средства на переселение людей, живущих в аварийных домах. Об этом сообщили на внеочередном заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.

В казну города перечислили 150 млн рублей, часть из которых пойдет на расселение аварийного жилья. «Проголосовали за то, чтобы большая часть денег — 117,5 млн — пошла на то, чтобы переселить людей из аварийного жилья в новые, безопасные и современные дома. Считаю, новость просто чудесная», — привела конкретику депутат Анастасия Романович на своей странице «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганских депутатов срочно собрали из-за бюджета. Они обсудили распределение средств на этот год.

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В Кургане городскому бюджету внепланово выделили средства на переселение людей, живущих в аварийных домах. Об этом сообщили на внеочередном заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. В казну города перечислили 150 млн рублей, часть из которых пойдет на расселение аварийного жилья. «Проголосовали за то, чтобы большая часть денег — 117,5 млн — пошла на то, чтобы переселить людей из аварийного жилья в новые, безопасные и современные дома. Считаю, новость просто чудесная», — привела конкретику депутат Анастасия Романович на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганских депутатов срочно собрали из-за бюджета. Они обсудили распределение средств на этот год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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