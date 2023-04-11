Курганских депутатов срочно собрали из-за бюджета

Курганские депутаты утвердили изменения в бюджет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутатов Курганской городской думы 12 апреля собрали на внеочередное заседание, чтобы внести изменения в бюджет на этот год. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Попросили всех собраться. Спасибо, что откликнулись почти все. В повестке один вопрос „О бюджете Кургана на 2023 год и плановый период до 2025 года“», — сказал в начале заседания спикер гордумы Игорь Прозоров. Директор департамента финансов Игорь Зворыгин сообщил, что на этот год доходы и расходы бюджета Кургана увеличиваются на 739,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты от партии «Справедливая Россия» не согласны с распределением бюджета на ближайшие два года и сокращением финансирования соцполитики и здравоохранения. Депутата гордумы Юрия Мартюшова не устраивает, что на дороги будут тратить в 100 раз больше, чем на социалку.