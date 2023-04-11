11 апреля 2023

Курганских депутатов срочно собрали из-за бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, гордума, заседание гордумы, городская дума
Курганские депутаты утвердили изменения в бюджет Фото:

Депутатов Курганской городской думы 12 апреля собрали на внеочередное заседание, чтобы внести изменения в бюджет на этот год. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Попросили всех собраться. Спасибо, что откликнулись почти все. В повестке один вопрос „О бюджете Кургана на 2023 год и плановый период до 2025 года“», — сказал в начале заседания спикер гордумы Игорь Прозоров. Директор департамента финансов Игорь Зворыгин сообщил, что на этот год доходы и расходы бюджета Кургана увеличиваются на 739,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты от партии «Справедливая Россия» не согласны с распределением бюджета на ближайшие два года и сокращением финансирования соцполитики и здравоохранения. Депутата гордумы Юрия Мартюшова не устраивает, что на дороги будут тратить в 100 раз больше, чем на социалку.

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Депутатов Курганской городской думы 12 апреля собрали на внеочередное заседание, чтобы внести изменения в бюджет на этот год. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Попросили всех собраться. Спасибо, что откликнулись почти все. В повестке один вопрос „О бюджете Кургана на 2023 год и плановый период до 2025 года“», — сказал в начале заседания спикер гордумы Игорь Прозоров. Директор департамента финансов Игорь Зворыгин сообщил, что на этот год доходы и расходы бюджета Кургана увеличиваются на 739,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты от партии «Справедливая Россия» не согласны с распределением бюджета на ближайшие два года и сокращением финансирования соцполитики и здравоохранения. Депутата гордумы Юрия Мартюшова не устраивает, что на дороги будут тратить в 100 раз больше, чем на социалку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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