Зеленский заявил, что страна ЕС отправила Украине нерабочее ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что европейская страна отправила ВСУ неработающую систему противовоздушной обороны (ПВО), но не уточнил, кто это был. Об этом Зеленский сообщил в интервью Associated Press.
«Зеленский добавил, что европейская нация направила в Украину очередную систему ПВО, но она не сработала, и им „приходилось снова и снова ее менять“. Он не назвал страну», — передает Associated Press. Он также отметил, что Украина пока не развернула ПВО Patriot, поэтому фактически у ВСУ их нет.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что европейская страна отправила ВСУ неработающую систему противовоздушной обороны (ПВО), но не уточнил, кто это был. Об этом Зеленский сообщил в интервью Associated Press. «Зеленский добавил, что европейская нация направила в Украину очередную систему ПВО, но она не сработала, и им „приходилось снова и снова ее менять“. Он не назвал страну», — передает Associated Press. Он также отметил, что Украина пока не развернула ПВО Patriot, поэтому фактически у ВСУ их нет. Зеленский называл системы ПВО основной слабостью Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный попросил США усилить ПВО Украины. В начале марта СМИ сообщали, что Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot, которую ему пообещали США и Германия. Украинские зенитчики уже освоили Patriot, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Пентагон.