Зеленский заявил, что страна ЕС отправила Украине нерабочее ПВО

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Владимир Зеленский сообщил, что Украина еще не развернула ПВО Patriot Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что европейская страна отправила ВСУ неработающую систему противовоздушной обороны (ПВО), но не уточнил, кто это был. Об этом Зеленский сообщил в интервью Associated Press.

«Зеленский добавил, что европейская нация направила в Украину очередную систему ПВО, но она не сработала, и им „приходилось снова и снова ее менять“. Он не назвал страну», — передает Associated Press. Он также отметил, что Украина пока не развернула ПВО Patriot, поэтому фактически у ВСУ их нет.

Зеленский называл системы ПВО основной слабостью Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный попросил США усилить ПВО Украины. В начале марта СМИ сообщали, что Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot, которую ему пообещали США и Германия. Украинские зенитчики уже освоили Patriot, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Пентагон.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что европейская страна отправила ВСУ неработающую систему противовоздушной обороны (ПВО), но не уточнил, кто это был. Об этом Зеленский сообщил в интервью Associated Press. «Зеленский добавил, что европейская нация направила в Украину очередную систему ПВО, но она не сработала, и им „приходилось снова и снова ее менять“. Он не назвал страну», — передает Associated Press. Он также отметил, что Украина пока не развернула ПВО Patriot, поэтому фактически у ВСУ их нет. Зеленский называл системы ПВО основной слабостью Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный попросил США усилить ПВО Украины. В начале марта СМИ сообщали, что Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot, которую ему пообещали США и Германия. Украинские зенитчики уже освоили Patriot, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Пентагон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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