Курганцам запретили ввозить зерно в Казахстан на авто

Курганцы не смогут ввозить зерно в Казахстан на машинах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Республике Казахстан ввели временный запрет на ввоз зерна из Курганской области на автомобилях. Ограничение начало действовать с 10 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям уведомляет о том, что с 10 апреля 2023 года Республика Казахстан на полгода ввела запрет на ввоз пшеницы на территорию страны автомобильным транспортом. Такой запрет действует на третьи страны и страны Евразийского экономического союза», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве.

Как отмечают в управлении Россельхознадзора, Казахстан является основным потребителей курганского зерна. В первом квартале 2023 года из региона доставили рекордное количество зерна — 92 тысячи тонн. За 2021 года из Курганской области была доставлена 31 тысяча тонн пшеницы, в 2022 году — 17 тысяч тонн.

На сайте министерства сельского хозяйства Республики Казахстан сообщается, что исключение станет семенная пшеница. Вице-министр Ерол Тасжуреков пояснил, что они вынуждены ввести запрет, так как зерновой рынок страны понес убытки из-за контрабанды из приграничных стран. «Прежде всего ограничение коснется ввоза на автомобильном транспорте без уплаты НДС, что снижает стоимость отечественной пшеницы и снизит спрос на нее», — указано на сайте минсельхоза Казахстана.