В Перми простились с мальчиком, погибшим от упавшего на голову кирпича. Фото

13 апреля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Прощание проходило в церкви святой Блаженной Ксении Петербуржской Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми попрощались со школьником, который 10 апреля пошел на заброшенную стройку, где ему на голову упал кирпич, от чего мальчик скончался. Прощание проходило в церкви святой Блаженной Ксении Петербуржской. Проводить в последний путь школьника пришли одноклассники, друзья и родственники семьи погибшего. «Еще до начала обозначенного времени к церкви стали стягиваться люди, у всех в руках были цветы. После отпевания прощальный кортеж направился в поселок Мысы Краснокамского района. Там, на местном кладбище ребенка похоронили рядом с близкими родственниками», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее URA.RU сообщало, что трагедия случилась возле заброшенного недостроенного дома на ул. Кировоградская. Сбежав со спортивной тренировки, погибший школьник с другом отправились к дому, где на голову мальчика упал кирпич, от чего он скончался на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого потребовал доклад председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Проститься с погибшим пришло много детей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми попрощались со школьником, который 10 апреля пошел на заброшенную стройку, где ему на голову упал кирпич, от чего мальчик скончался. Прощание проходило в церкви святой Блаженной Ксении Петербуржской. Проводить в последний путь школьника пришли одноклассники, друзья и родственники семьи погибшего. «Еще до начала обозначенного времени к церкви стали стягиваться люди, у всех в руках были цветы. После отпевания прощальный кортеж направился в поселок Мысы Краснокамского района. Там, на местном кладбище ребенка похоронили рядом с близкими родственниками», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее URA.RU сообщало, что трагедия случилась возле заброшенного недостроенного дома на ул. Кировоградская. Сбежав со спортивной тренировки, погибший школьник с другом отправились к дому, где на голову мальчика упал кирпич, от чего он скончался на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого потребовал доклад председатель СК РФ Александр Бастрыкин.