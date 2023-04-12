12 апреля 2023

В Перми простились с мальчиком, погибшим от упавшего на голову кирпича. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с погибшим школьником. Пермь, храм, церковь, православие, храм ксении петербургской, релиния
Прощание проходило в церкви святой Блаженной Ксении Петербуржской Фото:

В Перми попрощались со школьником, который 10 апреля пошел на заброшенную стройку, где ему на голову упал кирпич, от чего мальчик скончался. Прощание проходило в церкви святой Блаженной Ксении Петербуржской.

Проводить в последний путь школьника пришли одноклассники, друзья и родственники семьи погибшего. «Еще до начала обозначенного времени к церкви стали стягиваться люди, у всех в руках были цветы. После отпевания прощальный кортеж направился в поселок Мысы Краснокамского района. Там, на местном кладбище ребенка похоронили рядом с близкими родственниками», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее URA.RU сообщало, что трагедия случилась возле заброшенного недостроенного дома на ул. Кировоградская. Сбежав со спортивной тренировки, погибший школьник с другом отправились к дому, где на голову мальчика упал кирпич, от чего он скончался на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого потребовал доклад председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Прощание с погибшим школьником. Пермь
Проститься с погибшим пришло много детей
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми попрощались со школьником, который 10 апреля пошел на заброшенную стройку, где ему на голову упал кирпич, от чего мальчик скончался. Прощание проходило в церкви святой Блаженной Ксении Петербуржской. Проводить в последний путь школьника пришли одноклассники, друзья и родственники семьи погибшего. «Еще до начала обозначенного времени к церкви стали стягиваться люди, у всех в руках были цветы. После отпевания прощальный кортеж направился в поселок Мысы Краснокамского района. Там, на местном кладбище ребенка похоронили рядом с близкими родственниками», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее URA.RU сообщало, что трагедия случилась возле заброшенного недостроенного дома на ул. Кировоградская. Сбежав со спортивной тренировки, погибший школьник с другом отправились к дому, где на голову мальчика упал кирпич, от чего он скончался на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого потребовал доклад председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...