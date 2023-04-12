В Перми попрощались со школьником, который 10 апреля пошел на заброшенную стройку, где ему на голову упал кирпич, от чего мальчик скончался. Прощание проходило в церкви святой Блаженной Ксении Петербуржской.
Проводить в последний путь школьника пришли одноклассники, друзья и родственники семьи погибшего. «Еще до начала обозначенного времени к церкви стали стягиваться люди, у всех в руках были цветы. После отпевания прощальный кортеж направился в поселок Мысы Краснокамского района. Там, на местном кладбище ребенка похоронили рядом с близкими родственниками», — передает корреспондент URA.RU с места событий.
Ранее URA.RU сообщало, что трагедия случилась возле заброшенного недостроенного дома на ул. Кировоградская. Сбежав со спортивной тренировки, погибший школьник с другом отправились к дому, где на голову мальчика упал кирпич, от чего он скончался на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого потребовал доклад председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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