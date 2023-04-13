Мальчик сбежал с тренировки и погиб возле долгостроя 10 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В заброшенном недостроенном доме по улице Кировоградской в Перми, возле которого погиб школьник, рабочие досками заколачивают окна первого этажа, чтобы горожане не смогли попасть внутрь. Об этом один из работников рассказал URA.RU на условиях анонимности.

«Окна первого этажа заколачиваем досками. Потом еще будем входы в подвал засыпать, чтобы невозможно было попасть внутрь», — рассказал один из работников, находящихся на территории недостроенного дома. По словам мужчины, окна были заколочены и раньше, но горожане отрывали доски, чтобы пробраться внутрь. Но несмотря на то, что окна дома заколачивают, а территория огорожена, для спецтехники создан открытый проезд, поэтому пройти к зданию может любой желающий.

Как ранее сообщало URA.RU, что именно с этого недостроенного здания 10 апреля упал кирпич на голову 13-летнего мальчика, который скончался от полученных травм. В этот день у школьника была спортивная тренировка, с которой он решил сбежать и отправился на стройку с приятелем. После гибели подростка следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Похоронили школьника вместе с близкими родственниками на кладбище в Краснокамском районе.

Окна первого этажа заколачивают достками Фото: Сергей Русанов © URA.RU