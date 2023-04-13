Мама рассказала о сыне-актере, снявшемся в фейке про НЛО в Богдановиче

Мама начинающего артиста Никиты Столярова, который снялся в фейке про НЛО в свердловском городе Богдановиче, еще не видела ролик. Гульчачак Столярова живет в Лысьве (Пермский край) и очень спокойно относится к актерскому таланту сына.
«Я ролик не видела, но с сыном разговаривала. Он не жалеет о том, что снялся. Это дар, который ему дал Господь, дай Бог, чтобы дальше возрастал, что я еще могу сказать как мать? Я к этому спокойно отношусь», — сказала женщина.
Как рассказали корреспонденту местные жители, актерские способности у Никиты проявились еще в детстве. Будучи школьником, он занимался в театральном кружке при музыкальной школе.
Ролик, в котором снялся юный актер, взбудоражил всех жителей Свердловской области в ночь на 12 апреля. В интернете появились кадры, как в городе Богданович якобы падает метеорит. Позже создатели видео заявили, что это фейк, приуроченный ко Дню космонавтики.
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