Мама рассказала о сыне-актере, снявшемся в фейке про НЛО в Богдановиче

Мама артиста Никиты Столярова, снявшегося в ролике про НЛО, поддержала сына

13 апреля 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Авторы ролика утверждают, что посвятили розыгрыш Дню космонавтики Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Неизвестные в Богдановиче распространили фейк о падении НЛО Мама начинающего артиста Никиты Столярова, который снялся в фейке про НЛО в свердловском городе Богдановиче, еще не видела ролик. Гульчачак Столярова живет в Лысьве (Пермский край) и очень спокойно относится к актерскому таланту сына. «Я ролик не видела, но с сыном разговаривала. Он не жалеет о том, что снялся. Это дар, который ему дал Господь, дай Бог, чтобы дальше возрастал, что я еще могу сказать как мать? Я к этому спокойно отношусь», — сказала женщина. Как рассказали корреспонденту местные жители, актерские способности у Никиты проявились еще в детстве. Будучи школьником, он занимался в театральном кружке при музыкальной школе. Ролик, в котором снялся юный актер, взбудоражил всех жителей Свердловской области в ночь на 12 апреля. В интернете появились кадры, как в городе Богданович якобы падает метеорит. Позже создатели видео заявили, что это фейк, приуроченный ко Дню космонавтики.

Мама начинающего артиста Никиты Столярова, который снялся в фейке про НЛО в свердловском городе Богдановиче, еще не видела ролик. Гульчачак Столярова живет в Лысьве (Пермский край) и очень спокойно относится к актерскому таланту сына. «Я ролик не видела, но с сыном разговаривала. Он не жалеет о том, что снялся. Это дар, который ему дал Господь, дай Бог, чтобы дальше возрастал, что я еще могу сказать как мать? Я к этому спокойно отношусь», — сказала женщина. Как рассказали корреспонденту местные жители, актерские способности у Никиты проявились еще в детстве. Будучи школьником, он занимался в театральном кружке при музыкальной школе. Ролик, в котором снялся юный актер, взбудоражил всех жителей Свердловской области в ночь на 12 апреля. В интернете появились кадры, как в городе Богданович якобы падает метеорит. Позже создатели видео заявили, что это фейк, приуроченный ко Дню космонавтики.