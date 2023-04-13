Мама рассказала о сыне-актере, снявшемся в фейке про НЛО в Богдановиче

Мама артиста Никиты Столярова, снявшегося в ролике про НЛО, поддержала сына
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
Авторы ролика утверждают, что посвятили розыгрыш Дню космонавтики Фото:
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Неизвестные в Богдановиче распространили фейк о падении НЛО

Мама начинающего артиста Никиты Столярова, который снялся в фейке про НЛО в свердловском городе Богдановиче, еще не видела ролик. Гульчачак Столярова живет в Лысьве (Пермский край) и очень спокойно относится к актерскому таланту сына.

«Я ролик не видела, но с сыном разговаривала. Он не жалеет о том, что снялся. Это дар, который ему дал Господь, дай Бог, чтобы дальше возрастал, что я еще могу сказать как мать? Я к этому спокойно отношусь», — сказала женщина.

Как рассказали корреспонденту местные жители, актерские способности у Никиты проявились еще в детстве. Будучи школьником, он занимался в театральном кружке при музыкальной школе.

Ролик, в котором снялся юный актер, взбудоражил всех жителей Свердловской области в ночь на 12 апреля. В интернете появились кадры, как в городе Богданович якобы падает метеорит. Позже создатели видео заявили, что это фейк, приуроченный ко Дню космонавтики.

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Мама начинающего артиста Никиты Столярова, который снялся в фейке про НЛО в свердловском городе Богдановиче, еще не видела ролик. Гульчачак Столярова живет в Лысьве (Пермский край) и очень спокойно относится к актерскому таланту сына. «Я ролик не видела, но с сыном разговаривала. Он не жалеет о том, что снялся. Это дар, который ему дал Господь, дай Бог, чтобы дальше возрастал, что я еще могу сказать как мать? Я к этому спокойно отношусь», — сказала женщина. Как рассказали корреспонденту местные жители, актерские способности у Никиты проявились еще в детстве. Будучи школьником, он занимался в театральном кружке при музыкальной школе. Ролик, в котором снялся юный актер, взбудоражил всех жителей Свердловской области в ночь на 12 апреля. В интернете появились кадры, как в городе Богданович якобы падает метеорит. Позже создатели видео заявили, что это фейк, приуроченный ко Дню космонавтики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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