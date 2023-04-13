На трассе Пермь — Екатеринбург водитель на большой скорости въехал в столб. Фото, видео

13 апреля 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

О ДТП на трассе рассказали очевидцы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург 13 апреля легковой автомобиль на большой скорости столкнулся с опорой освещения. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли врачи и сотрудники полиции. «По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Solaris выбрала небезопасную скорость, в результате чего не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде опоры освещения. В результате ДТП пострадали водитель 1994-го года рождения и пассажир 2000-го года рождения», — пояснили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. Характер травм потерпевших устанавливается. На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту инцидента проводится проверка. Водителей предупреждают о скользкой дороге. Полицейские отмечают, что в ближайшее время трасса будет обработана противогололедными материалами. Ранее на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Тогда в результате инцидента погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Машина столкнулась с опорой освещения на высокой скорости Фото: УГИБДД по Свердловской области:

На трассе Пермь — Екатеринбург 13 апреля легковой автомобиль на большой скорости столкнулся с опорой освещения. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли врачи и сотрудники полиции. «По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Solaris выбрала небезопасную скорость, в результате чего не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде опоры освещения. В результате ДТП пострадали водитель 1994-го года рождения и пассажир 2000-го года рождения», — пояснили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. Характер травм потерпевших устанавливается. На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту инцидента проводится проверка. Водителей предупреждают о скользкой дороге. Полицейские отмечают, что в ближайшее время трасса будет обработана противогололедными материалами. Ранее на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Тогда в результате инцидента погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.