На трассе Пермь — Екатеринбург 13 апреля легковой автомобиль на большой скорости столкнулся с опорой освещения. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли врачи и сотрудники полиции.
«По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Solaris выбрала небезопасную скорость, в результате чего не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде опоры освещения. В результате ДТП пострадали водитель 1994-го года рождения и пассажир 2000-го года рождения», — пояснили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.
Характер травм потерпевших устанавливается. На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту инцидента проводится проверка. Водителей предупреждают о скользкой дороге. Полицейские отмечают, что в ближайшее время трасса будет обработана противогололедными материалами.
Ранее на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Тогда в результате инцидента погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
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