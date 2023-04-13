На трассе Пермь — Екатеринбург водитель на большой скорости въехал в столб. Фото, видео

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
О ДТП на трассе рассказали очевидцы Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург 13 апреля легковой автомобиль на большой скорости столкнулся с опорой освещения. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли врачи и сотрудники полиции.

«По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Solaris выбрала небезопасную скорость, в результате чего не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде опоры освещения. В результате ДТП пострадали водитель 1994-го года рождения и пассажир 2000-го года рождения», — пояснили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

Характер травм потерпевших устанавливается. На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту инцидента проводится проверка. Водителей предупреждают о скользкой дороге. Полицейские отмечают, что в ближайшее время трасса будет обработана противогололедными материалами.

Ранее на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Тогда в результате инцидента погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Машина столкнулась с опорой освещения на высокой скорости
Машина столкнулась с опорой освещения на высокой скорости
Фото:

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На трассе Пермь — Екатеринбург 13 апреля легковой автомобиль на большой скорости столкнулся с опорой освещения. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли врачи и сотрудники полиции. «По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Solaris выбрала небезопасную скорость, в результате чего не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде опоры освещения. В результате ДТП пострадали водитель 1994-го года рождения и пассажир 2000-го года рождения», — пояснили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. Характер травм потерпевших устанавливается. На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту инцидента проводится проверка. Водителей предупреждают о скользкой дороге. Полицейские отмечают, что в ближайшее время трасса будет обработана противогололедными материалами. Ранее на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Тогда в результате инцидента погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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