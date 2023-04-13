13 апреля 2023

Глава военной разведки Украины: Киеву надо показать успех наступления, иначе будут вопросы

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, украинские военные, stock
Кирилл Буданов отметил, что ВСУ важно продемонстрировать успех в контрнаступлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинским военным важно продемонстрировать успех при контрнаступлении. В ином случае у жителей стран, которые снабжают Киев, возникнут вопросы, заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

«Успех этой наступательной операции крайне необходим. Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину», — рассказал Буданов журналистам телеканала ABC News. При этом глава разведки отметил, что ему неизвестно о требованиях, которые выдвинули западные союзники.

Зимой западные страны спонсировали Украину для будущего контрнаступления ВСУ. Для этого они отправили Киеву технику, в частности, танки Leopard 2. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал перестать недооценивать возможности армии Украины.

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Украинским военным важно продемонстрировать успех при контрнаступлении. В ином случае у жителей стран, которые снабжают Киев, возникнут вопросы, заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. «Успех этой наступательной операции крайне необходим. Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину», — рассказал Буданов журналистам телеканала ABC News. При этом глава разведки отметил, что ему неизвестно о требованиях, которые выдвинули западные союзники. Зимой западные страны спонсировали Украину для будущего контрнаступления ВСУ. Для этого они отправили Киеву технику, в частности, танки Leopard 2. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал перестать недооценивать возможности армии Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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