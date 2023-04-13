Глава военной разведки Украины: Киеву надо показать успех наступления, иначе будут вопросы 14 апреля 2023 в 00:04 Размер текста - 17 + Кирилл Буданов отметил, что ВСУ важно продемонстрировать успех в контрнаступлении Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским военным важно продемонстрировать успех при контрнаступлении. В ином случае у жителей стран, которые снабжают Киев, возникнут вопросы, заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. «Успех этой наступательной операции крайне необходим. Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину», — рассказал Буданов журналистам телеканала ABC News. При этом глава разведки отметил, что ему неизвестно о требованиях, которые выдвинули западные союзники. Зимой западные страны спонсировали Украину для будущего контрнаступления ВСУ. Для этого они отправили Киеву технику, в частности, танки Leopard 2. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал перестать недооценивать возможности армии Украины. Украинским военным важно продемонстрировать успех при контрнаступлении. В ином случае у жителей стран, которые снабжают Киев, возникнут вопросы, заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. «Успех этой наступательной операции крайне необходим. Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину», — рассказал Буданов журналистам телеканала ABC News. При этом глава разведки отметил, что ему неизвестно о требованиях, которые выдвинули западные союзники. Зимой западные страны спонсировали Украину для будущего контрнаступления ВСУ. Для этого они отправили Киеву технику, в частности, танки Leopard 2. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал перестать недооценивать возможности армии Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям