Сенатор от ХМАО передал автомобиль военным в ЛНР

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Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, исаков эдуард
Эдуард Исаков в ЛНП вручил военным автомобиль Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал автомобиль военным в поселке Изварино (Луганская народная республика). Об этом он сообщил в соцсетях.

«Приехали в Изварино, чтобы передать отважным бойцам авто. Переговорил с командиром полка бойца, которому передали машину, где служат югорчане, услышал только положительные отзывы о службе земляков», — написал Исаков в своем telegram-канале.

Машину доставили из Нижневартовска, она проехала более четырех тысяч километров. «Уверен, что авто послужит бойцам верой и правдой», — отметил сенатор.

Ранее URA.RU писало, что в зону проведения СВО из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. В сборе груза приняли участие жители округа и представители органов власти.

О начале спецоперации РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании российских военных принято для спасения мирных жителей.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал автомобиль военным в поселке Изварино (Луганская народная республика). Об этом он сообщил в соцсетях. «Приехали в Изварино, чтобы передать отважным бойцам авто. Переговорил с командиром полка бойца, которому передали машину, где служат югорчане, услышал только положительные отзывы о службе земляков», — написал Исаков в своем telegram-канале. Машину доставили из Нижневартовска, она проехала более четырех тысяч километров. «Уверен, что авто послужит бойцам верой и правдой», — отметил сенатор. Ранее URA.RU писало, что в зону проведения СВО из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. В сборе груза приняли участие жители округа и представители органов власти. О начале спецоперации РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании российских военных принято для спасения мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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