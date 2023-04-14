Сенатор от ХМАО передал автомобиль военным в ЛНР

Эдуард Исаков в ЛНП вручил военным автомобиль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал автомобиль военным в поселке Изварино (Луганская народная республика). Об этом он сообщил в соцсетях.

«Приехали в Изварино, чтобы передать отважным бойцам авто. Переговорил с командиром полка бойца, которому передали машину, где служат югорчане, услышал только положительные отзывы о службе земляков», — написал Исаков в своем telegram-канале.

Машину доставили из Нижневартовска, она проехала более четырех тысяч километров. «Уверен, что авто послужит бойцам верой и правдой», — отметил сенатор.

Ранее URA.RU писало, что в зону проведения СВО из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. В сборе груза приняли участие жители округа и представители органов власти.

О начале спецоперации РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании российских военных принято для спасения мирных жителей.