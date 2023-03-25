Автомобили доставят за 3-5 дней Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зону проведения специальной военной операции (СВО) из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. Об этом сообщили власти региона.

«Среди них — восстановленные кареты скорой помощи, техника, высвобожденная по реформе обслуживания транспорта бюджетных учреждений и выделенная главой Белоярского района Сергеем Маненковым. Машины необходимы для выполнения боевых задач», — сообщается в telegram-канале «Югра Официально».

Груз доставят в течение 3-5 дней. В его сборе приняли участие жители округа и представители органов власти.

Ранее URA.RU писало, что аппарат губернатора ХМАО готовит к отправке в зону специальной военной операции автомобили из правительственного гаража. А житель Нягани Андрей Папулов безвозмездно ремонтирует автомобили и отправляет их на фронт.

О начале спецоперации РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года после усиления обстрелов войсками ВСУ населения ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании армии России принято для спасения мирных жителей.

Автомобили из ХМАО отправились в зону СВО Тelegram-канал «Югра Официально»