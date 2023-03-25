25 марта 2023
24 марта 2023

Из ХМАО в зону СВО отправили 16 автомобилей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт встреча рейса из китая. Тюмень, военные машины
Автомобили доставят за 3-5 дней Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зону проведения специальной военной операции (СВО) из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. Об этом сообщили власти региона.

«Среди них — восстановленные кареты скорой помощи, техника, высвобожденная по реформе обслуживания транспорта бюджетных учреждений и выделенная главой Белоярского района Сергеем Маненковым. Машины необходимы для выполнения боевых задач», — сообщается в telegram-канале «Югра Официально».

Груз доставят в течение 3-5 дней. В его сборе приняли участие жители округа и представители органов власти.

Ранее URA.RU писало, что аппарат губернатора ХМАО готовит к отправке в зону специальной военной операции автомобили из правительственного гаража. А житель Нягани Андрей Папулов безвозмездно ремонтирует автомобили и отправляет их на фронт.

О начале спецоперации РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года после усиления обстрелов войсками ВСУ населения ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании армии России принято для спасения мирных жителей.

Автомобили из ХМАО отправились в зону СВО

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В зону проведения специальной военной операции (СВО) из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. Об этом сообщили власти региона. «Среди них — восстановленные кареты скорой помощи, техника, высвобожденная по реформе обслуживания транспорта бюджетных учреждений и выделенная главой Белоярского района Сергеем Маненковым. Машины необходимы для выполнения боевых задач», — сообщается в telegram-канале «Югра Официально». Груз доставят в течение 3-5 дней. В его сборе приняли участие жители округа и представители органов власти. Ранее URA.RU писало, что аппарат губернатора ХМАО готовит к отправке в зону специальной военной операции автомобили из правительственного гаража. А житель Нягани Андрей Папулов безвозмездно ремонтирует автомобили и отправляет их на фронт. О начале спецоперации РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года после усиления обстрелов войсками ВСУ населения ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании армии России принято для спасения мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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