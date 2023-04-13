13 апреля 2023

Пермский штурмовик с позывным «Депутат» стал героем фильма

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
О пермском добровольце сняли короткометражный фильм Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермский штурмовик и экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко стал героем автобиографического короткометражного фильма. Видеоматериалом поделился первый замминистра информации Донецкой Народной Республики и военный публицист Даниил Безсонов.

«Александр Григоренко — доброволец из Перми, который <…> в период с 2014 по 2015 годы в составе луганского ополчения прошел семь штурмов городов, получал ранения различной степени тяжести. После подписания „Минских договоренностей“ герой вернулся на малую Родину, где занялся общественной работой в должности депутата заксобрания Пермского края, отсюда и позывной. <…> В феврале 2022 года услышал обращение президента <…> В апреле месяце уже был на Донбассе», — воспоминания пермского штурмовика вынесены в аннотацию к фильму, который опубликован в telegram-канале «Неофициальный Безсонов Z».

Ранее Григоренко показал, как учит военнослужащих стрелять с разных позиций в прифронтовой зоне. Сюжет о подготовке мотострелков и бойцов штурмовых бригад вышел на телеканале «Россия 24». По мнению инсайдеров URA.RU, пермский боец после возвращения из зоны СВО может рассчитывать «на продвижение по карьерной лестнице». Этому во многом способствовал прошедший эфир, где Григоренко не стал скрывать лицо.

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Пермский штурмовик и экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко стал героем автобиографического короткометражного фильма. Видеоматериалом поделился первый замминистра информации Донецкой Народной Республики и военный публицист Даниил Безсонов. «Александр Григоренко — доброволец из Перми, который <…> в период с 2014 по 2015 годы в составе луганского ополчения прошел семь штурмов городов, получал ранения различной степени тяжести. После подписания „Минских договоренностей“ герой вернулся на малую Родину, где занялся общественной работой в должности депутата заксобрания Пермского края, отсюда и позывной. <…> В феврале 2022 года услышал обращение президента <…> В апреле месяце уже был на Донбассе», — воспоминания пермского штурмовика вынесены в аннотацию к фильму, который опубликован в telegram-канале «Неофициальный Безсонов Z». Ранее Григоренко показал, как учит военнослужащих стрелять с разных позиций в прифронтовой зоне. Сюжет о подготовке мотострелков и бойцов штурмовых бригад вышел на телеканале «Россия 24». По мнению инсайдеров URA.RU, пермский боец после возвращения из зоны СВО может рассчитывать «на продвижение по карьерной лестнице». Этому во многом способствовал прошедший эфир, где Григоренко не стал скрывать лицо.
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