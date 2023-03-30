30 марта 2023

Пермский штурмовик в эфире «Россия 24» рассказал, чему учит военных на Донбассе

Пермский штурмовик учит стрельбе военнослужащих в прифронтовой зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, фсб, собр, освобождение заложников, группа захвата, спецназ, омон, чвк, штурмовики, экипировка сво
Экс-депутата и штурмовика Александра Григоренко показали по федеральному телеканалу Фото:
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Пермский штурмовик и бывший депутат краевого заксобрания Александр Григоренко показал, как учит военнослужащих стрелять с разных позиций в прифронтовой зоне СВО. Сюжет о подготовке мотострелков и бойцов штурмовых бригад вышел на телеканале «Россия 24».

«Обучаем бойцов и обучаемся сами, к тому, что стрелять с разных позиций — это необходимо. Например, в лесу или при перебежках», — рассказал Григоренко корреспонденту телекомпании. Подготовка военнослужащих проводится в прифронтовой зоне СВО.

Также штурмовик показал свой оберег — кружку, которая всегда с ним с апреля 2022 года. «Она сделана на том заводе, где в Великую Отечественную войну делали каски», — пояснил Григоренко.

О проведении специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ее целью являются денацификация и демилитаризация Украины.

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Пермский штурмовик и бывший депутат краевого заксобрания Александр Григоренко показал, как учит военнослужащих стрелять с разных позиций в прифронтовой зоне СВО. Сюжет о подготовке мотострелков и бойцов штурмовых бригад вышел на телеканале «Россия 24». «Обучаем бойцов и обучаемся сами, к тому, что стрелять с разных позиций — это необходимо. Например, в лесу или при перебежках», — рассказал Григоренко корреспонденту телекомпании. Подготовка военнослужащих проводится в прифронтовой зоне СВО. Также штурмовик показал свой оберег — кружку, которая всегда с ним с апреля 2022 года. «Она сделана на том заводе, где в Великую Отечественную войну делали каски», — пояснил Григоренко. О проведении специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ее целью являются денацификация и демилитаризация Украины.
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