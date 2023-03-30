Пермский штурмовик в эфире «Россия 24» рассказал, чему учит военных на Донбассе

Пермский штурмовик учит стрельбе военнослужащих в прифронтовой зоне СВО

31 марта 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Экс-депутата и штурмовика Александра Григоренко показали по федеральному телеканалу Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский штурмовик и бывший депутат краевого заксобрания Александр Григоренко показал, как учит военнослужащих стрелять с разных позиций в прифронтовой зоне СВО. Сюжет о подготовке мотострелков и бойцов штурмовых бригад вышел на телеканале «Россия 24». «Обучаем бойцов и обучаемся сами, к тому, что стрелять с разных позиций — это необходимо. Например, в лесу или при перебежках», — рассказал Григоренко корреспонденту телекомпании. Подготовка военнослужащих проводится в прифронтовой зоне СВО. Также штурмовик показал свой оберег — кружку, которая всегда с ним с апреля 2022 года. «Она сделана на том заводе, где в Великую Отечественную войну делали каски», — пояснил Григоренко. О проведении специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ее целью являются денацификация и демилитаризация Украины.

Пермский штурмовик и бывший депутат краевого заксобрания Александр Григоренко показал, как учит военнослужащих стрелять с разных позиций в прифронтовой зоне СВО. Сюжет о подготовке мотострелков и бойцов штурмовых бригад вышел на телеканале «Россия 24». «Обучаем бойцов и обучаемся сами, к тому, что стрелять с разных позиций — это необходимо. Например, в лесу или при перебежках», — рассказал Григоренко корреспонденту телекомпании. Подготовка военнослужащих проводится в прифронтовой зоне СВО. Также штурмовик показал свой оберег — кружку, которая всегда с ним с апреля 2022 года. «Она сделана на том заводе, где в Великую Отечественную войну делали каски», — пояснил Григоренко. О проведении специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ее целью являются денацификация и демилитаризация Украины.