Боррель переложил ответственность за безопасность в мире на Китай

14 апреля 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель отметил, что ЕС не боится подъема Китая Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Евросоюз призывает Китай взять на себя ответственность за безопасность и мир. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы считаем, что Китай должен взять на себя большую ответственность, в том числе за безопасность и мир. <…> История завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь», — цитирует слова Борреля официальный сайт Евросоюза. Он уточнил, что ЕС не боится подъема Пекина. Речь глава евродипломатии готовил для выступления в Пекине, однако визит пришлось отложить из-за положительного результата теста на COVID-19. Боррель в подготовленном выступлении добавил, что ЕС не боится подъема Китая и меняющегося мира. «Мы должны признать реальность прихода более многополярного мира, в котором высказываются утверждения с часто разным, а иногда и расходящимся смыслом», — отметил он. Ранее сообщалось, что ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что США запустили подготовку к войне против Китая и России одновременно. При этом Вашингтон не сможет сдержать программу ядерных разработок.

Евросоюз призывает Китай взять на себя ответственность за безопасность и мир. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы считаем, что Китай должен взять на себя большую ответственность, в том числе за безопасность и мир. <…> История завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь», — цитирует слова Борреля официальный сайт Евросоюза. Он уточнил, что ЕС не боится подъема Пекина. Речь глава евродипломатии готовил для выступления в Пекине, однако визит пришлось отложить из-за положительного результата теста на COVID-19. Боррель в подготовленном выступлении добавил, что ЕС не боится подъема Китая и меняющегося мира. «Мы должны признать реальность прихода более многополярного мира, в котором высказываются утверждения с часто разным, а иногда и расходящимся смыслом», — отметил он. Ранее сообщалось, что ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что США запустили подготовку к войне против Китая и России одновременно. При этом Вашингтон не сможет сдержать программу ядерных разработок.