13 апреля 2023

Боррель переложил ответственность за безопасность в мире на Китай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Жозеп Боррель, stock
Жозеп Боррель отметил, что ЕС не боится подъема Китая Фото:

Евросоюз призывает Китай взять на себя ответственность за безопасность и мир. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы считаем, что Китай должен взять на себя большую ответственность, в том числе за безопасность и мир. <…> История завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь», — цитирует слова Борреля официальный сайт Евросоюза. Он уточнил, что ЕС не боится подъема Пекина.

Речь глава евродипломатии готовил для выступления в Пекине, однако визит пришлось отложить из-за положительного результата теста на COVID-19. Боррель в подготовленном выступлении добавил, что ЕС не боится подъема Китая и меняющегося мира. «Мы должны признать реальность прихода более многополярного мира, в котором высказываются утверждения с часто разным, а иногда и расходящимся смыслом», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что США запустили подготовку к войне против Китая и России одновременно. При этом Вашингтон не сможет сдержать программу ядерных разработок.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Евросоюз призывает Китай взять на себя ответственность за безопасность и мир. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы считаем, что Китай должен взять на себя большую ответственность, в том числе за безопасность и мир. <…> История завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь», — цитирует слова Борреля официальный сайт Евросоюза. Он уточнил, что ЕС не боится подъема Пекина. Речь глава евродипломатии готовил для выступления в Пекине, однако визит пришлось отложить из-за положительного результата теста на COVID-19. Боррель в подготовленном выступлении добавил, что ЕС не боится подъема Китая и меняющегося мира. «Мы должны признать реальность прихода более многополярного мира, в котором высказываются утверждения с часто разным, а иногда и расходящимся смыслом», — отметил он. Ранее сообщалось, что ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что США запустили подготовку к войне против Китая и России одновременно. При этом Вашингтон не сможет сдержать программу ядерных разработок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...