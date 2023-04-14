В ЛНР заявили о смене тактики ВСУ

Для экономии боеприпасов ВСУ сменили тактику нанесения ударов по позициям 2-го армейского корпуса российской армии на обстрелы населенных пунктов, находящихся в прифронтовой зоне. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Факт смены ВСУ своей тактики может объясняться неблагоприятными погодными условиями и экономией боеприпасов украинскими военными. На позициях 2-го армейского корпуса фиксируется снижение количества обстрелов со стороны Украины», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что, снизив интенсивность обстрелов в одном месте, украинские боевики стали чаще наносить удары по населенными пунктам в прифронтовой зоне.
Ранее Андрей Марочко также рассказал, что ВСУ в Бахмуте (Артемовске) придерживаются тактики минирования города. Военный эксперт Борис Юлин считает, что украинская армия придерживается преступной тактики ведения боевых действий, которая заключается в использовании гражданских в качестве «живого щита», передают «Дни.ру». Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре для запугивания населения, сообщает РАПСИ.
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