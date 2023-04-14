В ЛНР заявили о смене тактики ВСУ

Марочко: ВСУ меняют свою тактику для экономии боеприпасов
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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
ВСУ стали чаще обстреливать населенных пункты в прифронтовой зоне, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для экономии боеприпасов ВСУ сменили тактику нанесения ударов по позициям 2-го армейского корпуса российской армии на обстрелы населенных пунктов, находящихся в прифронтовой зоне. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Факт смены ВСУ своей тактики может объясняться неблагоприятными погодными условиями и экономией боеприпасов украинскими военными. На позициях 2-го армейского корпуса фиксируется снижение количества обстрелов со стороны Украины», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что, снизив интенсивность обстрелов в одном месте, украинские боевики стали чаще наносить удары по населенными пунктам в прифронтовой зоне.

Ранее Андрей Марочко также рассказал, что ВСУ в Бахмуте (Артемовске) придерживаются тактики минирования города. Военный эксперт Борис Юлин считает, что украинская армия придерживается преступной тактики ведения боевых действий, которая заключается в использовании гражданских в качестве «живого щита», передают «Дни.ру». Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре для запугивания населения, сообщает РАПСИ.

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Для экономии боеприпасов ВСУ сменили тактику нанесения ударов по позициям 2-го армейского корпуса российской армии на обстрелы населенных пунктов, находящихся в прифронтовой зоне. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Факт смены ВСУ своей тактики может объясняться неблагоприятными погодными условиями и экономией боеприпасов украинскими военными. На позициях 2-го армейского корпуса фиксируется снижение количества обстрелов со стороны Украины», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что, снизив интенсивность обстрелов в одном месте, украинские боевики стали чаще наносить удары по населенными пунктам в прифронтовой зоне. Ранее Андрей Марочко также рассказал, что ВСУ в Бахмуте (Артемовске) придерживаются тактики минирования города. Военный эксперт Борис Юлин считает, что украинская армия придерживается преступной тактики ведения боевых действий, которая заключается в использовании гражданских в качестве «живого щита», передают «Дни.ру». Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре для запугивания населения, сообщает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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