В ЛНР заявили о смене тактики ВСУ Марочко: ВСУ меняют свою тактику для экономии боеприпасов 14 апреля 2023 в 10:58 Размер текста - 17 + ВСУ стали чаще обстреливать населенных пункты в прифронтовой зоне, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для экономии боеприпасов ВСУ сменили тактику нанесения ударов по позициям 2-го армейского корпуса российской армии на обстрелы населенных пунктов, находящихся в прифронтовой зоне. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Факт смены ВСУ своей тактики может объясняться неблагоприятными погодными условиями и экономией боеприпасов украинскими военными. На позициях 2-го армейского корпуса фиксируется снижение количества обстрелов со стороны Украины», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что, снизив интенсивность обстрелов в одном месте, украинские боевики стали чаще наносить удары по населенными пунктам в прифронтовой зоне. Ранее Андрей Марочко также рассказал, что ВСУ в Бахмуте (Артемовске) придерживаются тактики минирования города. Военный эксперт Борис Юлин считает, что украинская армия придерживается преступной тактики ведения боевых действий, которая заключается в использовании гражданских в качестве «живого щита», передают «Дни.ру». Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре для запугивания населения, сообщает РАПСИ. Для экономии боеприпасов ВСУ сменили тактику нанесения ударов по позициям 2-го армейского корпуса российской армии на обстрелы населенных пунктов, находящихся в прифронтовой зоне. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Факт смены ВСУ своей тактики может объясняться неблагоприятными погодными условиями и экономией боеприпасов украинскими военными. На позициях 2-го армейского корпуса фиксируется снижение количества обстрелов со стороны Украины», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что, снизив интенсивность обстрелов в одном месте, украинские боевики стали чаще наносить удары по населенными пунктам в прифронтовой зоне. Ранее Андрей Марочко также рассказал, что ВСУ в Бахмуте (Артемовске) придерживаются тактики минирования города. Военный эксперт Борис Юлин считает, что украинская армия придерживается преступной тактики ведения боевых действий, которая заключается в использовании гражданских в качестве «живого щита», передают «Дни.ру». Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре для запугивания населения, сообщает РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям