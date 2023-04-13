В Екатеринбург вернутся магазины Pull & Bear

Магазины Pull & Bear откроются в Екатеринбурге под новым брендом Dub

14 апреля 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Pull & Bear ушел из России в марте 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Магазины Pull & Bear откроются в Екатеринбурге под новым брендом Dub. Купить товар жители города смогут в ТРЦ «Гринвич», «Мега» и VEER MALL через несколько недель. Об этом сообщают представители бренда на официальном сайте. «Мы стартуем через несколько недель. Пока не торопитесь и просто расслабьтесь», — указано в сообщении. Судя по адресам, которые указаны на сайте, Dub откроется на тех же местах, где и был Pull & Bear — в «Гринвиче», «Меге» и VEER MALL. Компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Причиной стало начало специальной военной операции на Украине. О возвращении Inditex стало известно в начале апреля 2023 года. Как утверждает руководство, магазины откроются под новым именем уже в апреле — мае.

Магазины Pull & Bear откроются в Екатеринбурге под новым брендом Dub. Купить товар жители города смогут в ТРЦ «Гринвич», «Мега» и VEER MALL через несколько недель. Об этом сообщают представители бренда на официальном сайте. «Мы стартуем через несколько недель. Пока не торопитесь и просто расслабьтесь», — указано в сообщении. Судя по адресам, которые указаны на сайте, Dub откроется на тех же местах, где и был Pull & Bear — в «Гринвиче», «Меге» и VEER MALL. Компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Причиной стало начало специальной военной операции на Украине. О возвращении Inditex стало известно в начале апреля 2023 года. Как утверждает руководство, магазины откроются под новым именем уже в апреле — мае.