Минпромторг назвал дату возвращения Zara в Россию

Покупателем российского бизнеса Inditex, в который входят магазины Zara, выступила компания Fashion And More Management из Объединенных Арабских Эмиратов. Сделка состоялась 30 марта, а магазины под новыми брендами откроются в России в апреле—мае 2023 года, сообщает замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«Покупателем бизнеса выступила компания Fashion And More Management из „одной из дружественных стран“. <…> Коллекции с новыми бирками уже завезены в Россию. Магазины готовы к открытию, которое должно состояться в апреле—мае 2023 года», — передает РБК слова Евтухова.
По словам замминистра, Inditex передает новым владельцам бизнеса все российские торговые площадки. Новые магазины откроются под брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET.
Ранее Inditex заявил о готовности вернуться в Россию в том случае, если обстановка в стране изменится. По словам гендиректора компании Оскара Гарсия Масейраса, ритейлер мог бы возобновить деятельность с магазинами, переданными Daher Group.
Западные компании приостановили свою деятельность на территории России после начала специальной военной операции на Украине. После этого США и другие западные страны продолжили вводить новые антироссийские санкции.
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