13 апреля 2023

Губернатор Шумков встретился с мобилизованным курганцем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков встретился с мобилизованным и передал ему автомобиль УАЗ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с мобилизованным земляком, который приехал в отпуск на родину. В ходе встречи он передал военному автомобиль УАЗ с грузом помощи. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона.

«Влад был мобилизован осенью прошлого года. Две недели назад приехал домой из зоны СВО в отпуск. Встретились, обсудили, что нужно нашим парням. Попросил УАЗ, отремонтировали, передали. Загрузили в машину квадрокоптер, тепловизор, бинокль ночного видения, бензопилы, маск-сети и сетки-рабицы, шанцевый инструмент, продукты, спальники, бронежилеты», — написал Шумков. Также глава региона пообещал мобилизованному помочь провести воду в дом, где живет его семья.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков пообещал помочь с продуктами жителям города Краснодон из ЛНР. До этого из Курганской области уже отправляли около 260 тонн гумпомощи в данный регион. Также сообщалось, что в Кургане откроется фонд поддержки участников СВО, созданный президентом РФ Владимиром Путиным. Его планируют открыть в начале лета.

Губернатор Шумков встретился с мобилизованным земляков из зоны СВО
Губернатор Шумков встретился с мобилизованным земляков из зоны СВО
Фото:
Глава региона передал военнослужащему отремонтированный автомобиль УАЗ
Глава региона передал военнослужащему отремонтированный автомобиль УАЗ
Фото:
Вместе с машиной военному также передали груз со спецснаряжением, инструментами и продуктами питания
Вместе с машиной военному также передали груз со спецснаряжением, инструментами и продуктами питания
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с мобилизованным земляком, который приехал в отпуск на родину. В ходе встречи он передал военному автомобиль УАЗ с грузом помощи. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «Влад был мобилизован осенью прошлого года. Две недели назад приехал домой из зоны СВО в отпуск. Встретились, обсудили, что нужно нашим парням. Попросил УАЗ, отремонтировали, передали. Загрузили в машину квадрокоптер, тепловизор, бинокль ночного видения, бензопилы, маск-сети и сетки-рабицы, шанцевый инструмент, продукты, спальники, бронежилеты», — написал Шумков. Также глава региона пообещал мобилизованному помочь провести воду в дом, где живет его семья. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков пообещал помочь с продуктами жителям города Краснодон из ЛНР. До этого из Курганской области уже отправляли около 260 тонн гумпомощи в данный регион. Также сообщалось, что в Кургане откроется фонд поддержки участников СВО, созданный президентом РФ Владимиром Путиным. Его планируют открыть в начале лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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