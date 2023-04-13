Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с мобилизованным земляком, который приехал в отпуск на родину. В ходе встречи он передал военному автомобиль УАЗ с грузом помощи. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона.
«Влад был мобилизован осенью прошлого года. Две недели назад приехал домой из зоны СВО в отпуск. Встретились, обсудили, что нужно нашим парням. Попросил УАЗ, отремонтировали, передали. Загрузили в машину квадрокоптер, тепловизор, бинокль ночного видения, бензопилы, маск-сети и сетки-рабицы, шанцевый инструмент, продукты, спальники, бронежилеты», — написал Шумков. Также глава региона пообещал мобилизованному помочь провести воду в дом, где живет его семья.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков пообещал помочь с продуктами жителям города Краснодон из ЛНР. До этого из Курганской области уже отправляли около 260 тонн гумпомощи в данный регион. Также сообщалось, что в Кургане откроется фонд поддержки участников СВО, созданный президентом РФ Владимиром Путиным. Его планируют открыть в начале лета.
Губернатор Шумков встретился с мобилизованным земляков из зоны СВО
Фото: tg-канал Вадима Шумкова
Глава региона передал военнослужащему отремонтированный автомобиль УАЗ
Фото: tg-канал Вадима Шумкова
Вместе с машиной военному также передали груз со спецснаряжением, инструментами и продуктами питания
Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с мобилизованным земляком, который приехал в отпуск на родину. В ходе встречи он передал военному автомобиль УАЗ с грузом помощи. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «Влад был мобилизован осенью прошлого года. Две недели назад приехал домой из зоны СВО в отпуск. Встретились, обсудили, что нужно нашим парням. Попросил УАЗ, отремонтировали, передали. Загрузили в машину квадрокоптер, тепловизор, бинокль ночного видения, бензопилы, маск-сети и сетки-рабицы, шанцевый инструмент, продукты, спальники, бронежилеты», — написал Шумков. Также глава региона пообещал мобилизованному помочь провести воду в дом, где живет его семья. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков пообещал помочь с продуктами жителям города Краснодон из ЛНР. До этого из Курганской области уже отправляли около 260 тонн гумпомощи в данный регион. Также сообщалось, что в Кургане откроется фонд поддержки участников СВО, созданный президентом РФ Владимиром Путиным. Его планируют открыть в начале лета.