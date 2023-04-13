Губернатор Шумков встретился с мобилизованным курганцем. Фото

14 апреля 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков встретился с мобилизованным и передал ему автомобиль УАЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с мобилизованным земляком, который приехал в отпуск на родину. В ходе встречи он передал военному автомобиль УАЗ с грузом помощи. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «Влад был мобилизован осенью прошлого года. Две недели назад приехал домой из зоны СВО в отпуск. Встретились, обсудили, что нужно нашим парням. Попросил УАЗ, отремонтировали, передали. Загрузили в машину квадрокоптер, тепловизор, бинокль ночного видения, бензопилы, маск-сети и сетки-рабицы, шанцевый инструмент, продукты, спальники, бронежилеты», — написал Шумков. Также глава региона пообещал мобилизованному помочь провести воду в дом, где живет его семья. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков пообещал помочь с продуктами жителям города Краснодон из ЛНР. До этого из Курганской области уже отправляли около 260 тонн гумпомощи в данный регион. Также сообщалось, что в Кургане откроется фонд поддержки участников СВО, созданный президентом РФ Владимиром Путиным. Его планируют открыть в начале лета. Губернатор Шумков встретился с мобилизованным земляков из зоны СВО Фото: tg-канал Вадима Шумкова Глава региона передал военнослужащему отремонтированный автомобиль УАЗ Фото: tg-канал Вадима Шумкова Вместе с машиной военному также передали груз со спецснаряжением, инструментами и продуктами питания Фото: tg-канал Вадима Шумкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с мобилизованным земляком, который приехал в отпуск на родину. В ходе встречи он передал военному автомобиль УАЗ с грузом помощи. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «Влад был мобилизован осенью прошлого года. Две недели назад приехал домой из зоны СВО в отпуск. Встретились, обсудили, что нужно нашим парням. Попросил УАЗ, отремонтировали, передали. Загрузили в машину квадрокоптер, тепловизор, бинокль ночного видения, бензопилы, маск-сети и сетки-рабицы, шанцевый инструмент, продукты, спальники, бронежилеты», — написал Шумков. Также глава региона пообещал мобилизованному помочь провести воду в дом, где живет его семья. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков пообещал помочь с продуктами жителям города Краснодон из ЛНР. До этого из Курганской области уже отправляли около 260 тонн гумпомощи в данный регион. Также сообщалось, что в Кургане откроется фонд поддержки участников СВО, созданный президентом РФ Владимиром Путиным. Его планируют открыть в начале лета.