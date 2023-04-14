Военный эксперт объяснил внезапную проверку Тихоокеанского флота

Анатолий Матвийчук: проверки Тихоокеанского флота происходят из-за сосредоточения сил НАТО в регионе
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
Россия проводит испытания для показа готовности к выполнению боевых задач, заявил Анатолий Матвийчук Фото:

Внезапная проверка Тихоокеанского флота была произведена из-за сосредоточения сил НАТО в регионе. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Я думаю, что в Тихоокеанском, Азиатском регионах, где присутствует достаточно большое количество войск НАТО и США <…> мы показываем готовность флота к выполнению поставленных задач», — объяснил Матвийчук в интервью «Говорит Москва».

Он добавил, что проверка является также демонстрацией силы и намерений. Матвийчук провел аналогию с Китаем, где сейчас ежедневно происходят военные учения вблизи Тайваня. «Это действия протокола о намерениях, что, в случае чего, мы готовы к действиям», — заключил он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу привел весь Тихоокеанский флот в высшую степень готовности. Также он рассказал, что ВС РФ в рамках учений будут готовиться к высадке врага на Курильских островах.

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Внезапная проверка Тихоокеанского флота была произведена из-за сосредоточения сил НАТО в регионе. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Я думаю, что в Тихоокеанском, Азиатском регионах, где присутствует достаточно большое количество войск НАТО и США <…> мы показываем готовность флота к выполнению поставленных задач», — объяснил Матвийчук в интервью «Говорит Москва». Он добавил, что проверка является также демонстрацией силы и намерений. Матвийчук провел аналогию с Китаем, где сейчас ежедневно происходят военные учения вблизи Тайваня. «Это действия протокола о намерениях, что, в случае чего, мы готовы к действиям», — заключил он. Ранее министр обороны Сергей Шойгу привел весь Тихоокеанский флот в высшую степень готовности. Также он рассказал, что ВС РФ в рамках учений будут готовиться к высадке врага на Курильских островах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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