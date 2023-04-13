Курганец, выигравший суд с властями, предлагает требовать перерасчет платы за мусор

14 апреля 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Желающим судиться с регоператором курганец готов оказать поддержку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана Сергей Завьялов, выигравший суд с властями по нормативам накопления твердых бытовых отходов (ТКО), предлагает горожанам требовать перерасчет платы за мусор. Желающим он готов оказать юридическую помощь, написал Завьялов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Курганский областной суд согласился с нашей позицией, поддержанной прокуратурой Курганской области. Нормативы накопления ТКО в Курганской области отменены полностью. Их нет. Вообще никаких. Единственным законным способом учета объема предоставляемых услуг по вывозу ТКО является способ „по факту“. Это дает полное право всем потребителям услуг требовать перерасчет за все предыдущие периоды. Готовы оказать юридическую поддержку всем заинтересованным», — написал Завьялов на своей странице. Курганец уточнил URA.RU, что требовать перерасчета предлагает с начала 2020 года. Пока к нему обратились порядка десяти заинтересованных лиц, есть обращения из других регионов. Иски жителей находятся в разной степени готовности. Ранее URA.RU писало, что суд отменил еще один приказ курганских властей о нормативах по мусору. Приказ департамента №38 о «замещающих» нормативах был признан недействующим. До него недействующим признан приказ департамента гражданской защиты (от 30 октября 2017 года №925) о нормативах накопления ТКО в Курганской области, которые были рассчитаны с нарушениями. Иски поддержала прокуратура. Вместе с тем, курганские власти будут оспаривать решение суда по нормативам. Об этом было заявлено 13 апреля на комитете Курганской областной думы. Начальник отдела обращения с отходами подчеркнул, что пока окончательного решения суда нет, нормативы действуют. Замдиректора регоператора по обращению с ТКО «Чистый город» напомнила курганцам, что оплачивать услуги по вывозу мусора нужно вовремя. Сам Сергей Завьялов судится за перерасчет платы за мусор, начисленной ему с 2020 года. Курганский областной суд признал приказ департамента о нормативах по накоплению ТКО недействующим фото: Сергей Завьялов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана Сергей Завьялов, выигравший суд с властями по нормативам накопления твердых бытовых отходов (ТКО), предлагает горожанам требовать перерасчет платы за мусор. Желающим он готов оказать юридическую помощь, написал Завьялов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Курганский областной суд согласился с нашей позицией, поддержанной прокуратурой Курганской области. Нормативы накопления ТКО в Курганской области отменены полностью. Их нет. Вообще никаких. Единственным законным способом учета объема предоставляемых услуг по вывозу ТКО является способ „по факту“. Это дает полное право всем потребителям услуг требовать перерасчет за все предыдущие периоды. Готовы оказать юридическую поддержку всем заинтересованным», — написал Завьялов на своей странице. Курганец уточнил URA.RU, что требовать перерасчета предлагает с начала 2020 года. Пока к нему обратились порядка десяти заинтересованных лиц, есть обращения из других регионов. Иски жителей находятся в разной степени готовности. Ранее URA.RU писало, что суд отменил еще один приказ курганских властей о нормативах по мусору. Приказ департамента №38 о «замещающих» нормативах был признан недействующим. До него недействующим признан приказ департамента гражданской защиты (от 30 октября 2017 года №925) о нормативах накопления ТКО в Курганской области, которые были рассчитаны с нарушениями. Иски поддержала прокуратура. Вместе с тем, курганские власти будут оспаривать решение суда по нормативам. Об этом было заявлено 13 апреля на комитете Курганской областной думы. Начальник отдела обращения с отходами подчеркнул, что пока окончательного решения суда нет, нормативы действуют. Замдиректора регоператора по обращению с ТКО «Чистый город» напомнила курганцам, что оплачивать услуги по вывозу мусора нужно вовремя. Сам Сергей Завьялов судится за перерасчет платы за мусор, начисленной ему с 2020 года.