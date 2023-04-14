14 апреля 2023

BFMTV: в Париже задержали уже более сотни митингующих против пенсионной реформы

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, триумфальная арка, флаг франции, франция
Задержаны не меньше 112 человек, сообщили в полиции Фото:

В Париже задержали 112 человек, участвующих в митинге против пенсионной реформы. Об этом сообщает местная полиция, уточняя, что задержания происходят из-за многочисленных атак со стороны протестующих.

«Задержаны не меньше 112 человек. Парижские правоохранительные органы объяснили задержания „многочисленными актами насилия“. Было совершено больше 30 поджогов мусорных контейнеров», — передает BFMTV. Уточняется, что в акциях протеста против пенсионной реформы, которые проходят в столице Франции, приняли участие не меньше четырех тысяч человек.

Конституционный совет Франции признал законной реформу о постепенном повышении пенсионного возраста 62 до 64 лет к 2030 году. Во многих городах Франции начались митинги и протестные акции. Во французском Лионе для разгона митингующих полиции пришлось применить слезоточивый газ. По информации издания Lyon Mag, протестующие стали призывать к забастовкам и жестким манифестациям.

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В Париже задержали 112 человек, участвующих в митинге против пенсионной реформы. Об этом сообщает местная полиция, уточняя, что задержания происходят из-за многочисленных атак со стороны протестующих. «Задержаны не меньше 112 человек. Парижские правоохранительные органы объяснили задержания „многочисленными актами насилия“. Было совершено больше 30 поджогов мусорных контейнеров», — передает BFMTV. Уточняется, что в акциях протеста против пенсионной реформы, которые проходят в столице Франции, приняли участие не меньше четырех тысяч человек. Конституционный совет Франции признал законной реформу о постепенном повышении пенсионного возраста 62 до 64 лет к 2030 году. Во многих городах Франции начались митинги и протестные акции. Во французском Лионе для разгона митингующих полиции пришлось применить слезоточивый газ. По информации издания Lyon Mag, протестующие стали призывать к забастовкам и жестким манифестациям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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