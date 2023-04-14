BFMTV: в Париже задержали уже более сотни митингующих против пенсионной реформы 15 апреля 2023 в 03:00 Размер текста - 17 + Задержаны не меньше 112 человек, сообщили в полиции Фото: Анна Майорова © URA.RU В Париже задержали 112 человек, участвующих в митинге против пенсионной реформы. Об этом сообщает местная полиция, уточняя, что задержания происходят из-за многочисленных атак со стороны протестующих. «Задержаны не меньше 112 человек. Парижские правоохранительные органы объяснили задержания „многочисленными актами насилия“. Было совершено больше 30 поджогов мусорных контейнеров», — передает BFMTV. Уточняется, что в акциях протеста против пенсионной реформы, которые проходят в столице Франции, приняли участие не меньше четырех тысяч человек. Конституционный совет Франции признал законной реформу о постепенном повышении пенсионного возраста 62 до 64 лет к 2030 году. Во многих городах Франции начались митинги и протестные акции. Во французском Лионе для разгона митингующих полиции пришлось применить слезоточивый газ. По информации издания Lyon Mag, протестующие стали призывать к забастовкам и жестким манифестациям. В Париже задержали 112 человек, участвующих в митинге против пенсионной реформы. Об этом сообщает местная полиция, уточняя, что задержания происходят из-за многочисленных атак со стороны протестующих. «Задержаны не меньше 112 человек. Парижские правоохранительные органы объяснили задержания „многочисленными актами насилия“. Было совершено больше 30 поджогов мусорных контейнеров», — передает BFMTV. Уточняется, что в акциях протеста против пенсионной реформы, которые проходят в столице Франции, приняли участие не меньше четырех тысяч человек. Конституционный совет Франции признал законной реформу о постепенном повышении пенсионного возраста 62 до 64 лет к 2030 году. Во многих городах Франции начались митинги и протестные акции. Во французском Лионе для разгона митингующих полиции пришлось применить слезоточивый газ. По информации издания Lyon Mag, протестующие стали призывать к забастовкам и жестким манифестациям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям