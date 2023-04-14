Lyon Mag: во Франции применили слезоточивый газ на митинге против пенсионной реформы

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, триумфальная арка, флаг франции, франция, протест
Полиция во французском Лионе пытается разогнать митингующих, пишет Lyon Mag Фото:

Полиция во французском Лионе применила слезоточивый газ для разгона митингующих против пенсионной реформы. Об этом сообщает французская пресса.

«Возле префектуры в Лионе собрались около 300 человек. Протестующие стали призывать к забастовкам и жестким манифестациям. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов», — передает издание Lyon Mag. Уточняется, что митингующие заявили о готовности перейти к силовым способам протеста.

Конституционный совет Франции признал законной реформу о постепенном повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В итоге в стране начались массовые протесты против повышения пенсионного возраста. Ранее французские профсоюзы заявили, что откажутся от встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, если он утвердит пенсионную реформу, пишет RT.

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Полиция во французском Лионе применила слезоточивый газ для разгона митингующих против пенсионной реформы. Об этом сообщает французская пресса. «Возле префектуры в Лионе собрались около 300 человек. Протестующие стали призывать к забастовкам и жестким манифестациям. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов», — передает издание Lyon Mag. Уточняется, что митингующие заявили о готовности перейти к силовым способам протеста. Конституционный совет Франции признал законной реформу о постепенном повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В итоге в стране начались массовые протесты против повышения пенсионного возраста. Ранее французские профсоюзы заявили, что откажутся от встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, если он утвердит пенсионную реформу, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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