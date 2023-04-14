Lyon Mag: во Франции применили слезоточивый газ на митинге против пенсионной реформы 14 апреля 2023 в 23:52 Размер текста - 17 + Полиция во французском Лионе пытается разогнать митингующих, пишет Lyon Mag Фото: Анна Майорова © URA.RU Полиция во французском Лионе применила слезоточивый газ для разгона митингующих против пенсионной реформы. Об этом сообщает французская пресса. «Возле префектуры в Лионе собрались около 300 человек. Протестующие стали призывать к забастовкам и жестким манифестациям. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов», — передает издание Lyon Mag. Уточняется, что митингующие заявили о готовности перейти к силовым способам протеста. Конституционный совет Франции признал законной реформу о постепенном повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В итоге в стране начались массовые протесты против повышения пенсионного возраста. Ранее французские профсоюзы заявили, что откажутся от встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, если он утвердит пенсионную реформу, пишет RT. Полиция во французском Лионе применила слезоточивый газ для разгона митингующих против пенсионной реформы. Об этом сообщает французская пресса. «Возле префектуры в Лионе собрались около 300 человек. Протестующие стали призывать к забастовкам и жестким манифестациям. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов», — передает издание Lyon Mag. Уточняется, что митингующие заявили о готовности перейти к силовым способам протеста. Конституционный совет Франции признал законной реформу о постепенном повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В итоге в стране начались массовые протесты против повышения пенсионного возраста. Ранее французские профсоюзы заявили, что откажутся от встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, если он утвердит пенсионную реформу, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям