Lyon Mag: во Франции применили слезоточивый газ на митинге против пенсионной реформы

Полиция во французском Лионе применила слезоточивый газ для разгона митингующих против пенсионной реформы. Об этом сообщает французская пресса.
«Возле префектуры в Лионе собрались около 300 человек. Протестующие стали призывать к забастовкам и жестким манифестациям. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов», —
Конституционный совет Франции признал законной реформу о постепенном повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В итоге в стране начались массовые протесты против повышения пенсионного возраста. Ранее французские профсоюзы заявили, что откажутся от встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, если он утвердит пенсионную реформу, пишет RT.
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