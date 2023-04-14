Врачи назвали категории людей, которым нужно проверять свои родинки

Терапевт Окунев: проверять свои родинки необходимо людям, обладающим светлой кожей

15 апреля 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Проводить самоосмотр нужно не реже раза в месяц, считает Окунев Фото: Анна Майорова © URA.RU Регулярно обследовать свои родинки необходимо людям, обладающим светлой кожей и тем, чьи родственники болели раком кожи. Об этом сообщил терапевт «Теледоктор24» Дмитрий Окунев. «Уделять внимание родинкам особенно важно людям со светлой кожей. Таким людям трудно дается загар, и они часто обгорают на солнце. При этом светлая кожа может интенсивно вырабатывать меланин», — рассказал «Известиям» Окунев. Он уточнил, что проводить самоосмотр нужно проводить не реже раза в месяц, так как заметное изменение структуры родинки может говорить об онкологическом заболевании. Поэтому, по словам врача, обращать внимание на изменения родинок должны также те, чьи родственники болели раком. По словам заведующей онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии ФНКЦ ФМБА России Ирины Олейниковой, при осмотре важно обращать внимание на родинки, которые не имеют четких границ, асимметричные и с рваными краями. При этом удалять родинки нужно только в кабинете у врача, отметила Олейникова. Ранее дерматолог Натэла Гришина рассказала, что после возвращения из отпуска, связанного с частым пребыванием на солнце, необходимо проверять состояние родинок, чтобы не пропустить развитие меланомы. По словам кандидата медицинских наук Андрея Пылева, долгое пребывания на солнце для людей со светлым типом кожи или большим количеством родинок может закончится онкологией, поскольку они больше подвержены вредному воздействию ультрафиолета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Регулярно обследовать свои родинки необходимо людям, обладающим светлой кожей и тем, чьи родственники болели раком кожи. Об этом сообщил терапевт «Теледоктор24» Дмитрий Окунев. «Уделять внимание родинкам особенно важно людям со светлой кожей. Таким людям трудно дается загар, и они часто обгорают на солнце. При этом светлая кожа может интенсивно вырабатывать меланин», — рассказал «Известиям» Окунев. Он уточнил, что проводить самоосмотр нужно проводить не реже раза в месяц, так как заметное изменение структуры родинки может говорить об онкологическом заболевании. Поэтому, по словам врача, обращать внимание на изменения родинок должны также те, чьи родственники болели раком. По словам заведующей онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии ФНКЦ ФМБА России Ирины Олейниковой, при осмотре важно обращать внимание на родинки, которые не имеют четких границ, асимметричные и с рваными краями. При этом удалять родинки нужно только в кабинете у врача, отметила Олейникова. Ранее дерматолог Натэла Гришина рассказала, что после возвращения из отпуска, связанного с частым пребыванием на солнце, необходимо проверять состояние родинок, чтобы не пропустить развитие меланомы. По словам кандидата медицинских наук Андрея Пылева, долгое пребывания на солнце для людей со светлым типом кожи или большим количеством родинок может закончится онкологией, поскольку они больше подвержены вредному воздействию ультрафиолета.