14 апреля 2023

Под Екатеринбургом женщина, потеряв сознание, упала на пути

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие начала строительства трамвайной линии в Академическом. Екатеринбург, рельсы, шпалы
Лежащую на путях женщину заметил машинист электропоезда Фото:

Под Екатеринбургом женщина, потеряв сознание на станции, упала на платформу между путей, в этот момент навстречу ехал грузовой состав. Женщину заметил машинист электропоезда, который подал сигнал об остановке движущегося состава. Пострадавшую удалось спасти, сообщили в пресс-службе СвЖД.

«В пригороде Екатеринбурга бригада электропоезда заметила женщину, лежащую без сознания на путях. Машинист остановил электричку и начал подавать сигнал об остановке встречного состава, свердловчанку удалось спасти», — пишет telegram-канал «СвЖД новости».

Женщину подняли с путей и занесли в электропоезд. Там ей оказали медицинскую помощь. «Пострадавшую привели в чувство, а к ближайшей станции вызвали скорую помощь», — добавили в СвЖД.

Ранее в метро Екатеринбурга на рельсы упал молодой человек. Из-за этого инцидента движение составов приостановили, а людей пришлось экстренно выводить из метро. Упавшим, по данным источника URA.RU, оказался 21-летний мужчина. Однако в ГУ МВД по Свердловской области заявили, что молодому человеку 19 лет. Пострадавшего доставили в 36-ю больницу, а позднее выяснилось, что его могут отправить в другое лечебное учреждение.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Под Екатеринбургом женщина, потеряв сознание на станции, упала на платформу между путей, в этот момент навстречу ехал грузовой состав. Женщину заметил машинист электропоезда, который подал сигнал об остановке движущегося состава. Пострадавшую удалось спасти, сообщили в пресс-службе СвЖД. «В пригороде Екатеринбурга бригада электропоезда заметила женщину, лежащую без сознания на путях. Машинист остановил электричку и начал подавать сигнал об остановке встречного состава, свердловчанку удалось спасти», — пишет telegram-канал «СвЖД новости». Женщину подняли с путей и занесли в электропоезд. Там ей оказали медицинскую помощь. «Пострадавшую привели в чувство, а к ближайшей станции вызвали скорую помощь», — добавили в СвЖД. Ранее в метро Екатеринбурга на рельсы упал молодой человек. Из-за этого инцидента движение составов приостановили, а людей пришлось экстренно выводить из метро. Упавшим, по данным источника URA.RU, оказался 21-летний мужчина. Однако в ГУ МВД по Свердловской области заявили, что молодому человеку 19 лет. Пострадавшего доставили в 36-ю больницу, а позднее выяснилось, что его могут отправить в другое лечебное учреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...