Под Екатеринбургом женщина, потеряв сознание, упала на пути

15 апреля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Лежащую на путях женщину заметил машинист электропоезда Фото: Размик Закарян © URA.RU Под Екатеринбургом женщина, потеряв сознание на станции, упала на платформу между путей, в этот момент навстречу ехал грузовой состав. Женщину заметил машинист электропоезда, который подал сигнал об остановке движущегося состава. Пострадавшую удалось спасти, сообщили в пресс-службе СвЖД. «В пригороде Екатеринбурга бригада электропоезда заметила женщину, лежащую без сознания на путях. Машинист остановил электричку и начал подавать сигнал об остановке встречного состава, свердловчанку удалось спасти», — пишет telegram-канал «СвЖД новости». Женщину подняли с путей и занесли в электропоезд. Там ей оказали медицинскую помощь. «Пострадавшую привели в чувство, а к ближайшей станции вызвали скорую помощь», — добавили в СвЖД. Ранее в метро Екатеринбурга на рельсы упал молодой человек. Из-за этого инцидента движение составов приостановили, а людей пришлось экстренно выводить из метро. Упавшим, по данным источника URA.RU, оказался 21-летний мужчина. Однако в ГУ МВД по Свердловской области заявили, что молодому человеку 19 лет. Пострадавшего доставили в 36-ю больницу, а позднее выяснилось, что его могут отправить в другое лечебное учреждение.

Под Екатеринбургом женщина, потеряв сознание на станции, упала на платформу между путей, в этот момент навстречу ехал грузовой состав. Женщину заметил машинист электропоезда, который подал сигнал об остановке движущегося состава. Пострадавшую удалось спасти, сообщили в пресс-службе СвЖД. «В пригороде Екатеринбурга бригада электропоезда заметила женщину, лежащую без сознания на путях. Машинист остановил электричку и начал подавать сигнал об остановке встречного состава, свердловчанку удалось спасти», — пишет telegram-канал «СвЖД новости». Женщину подняли с путей и занесли в электропоезд. Там ей оказали медицинскую помощь. «Пострадавшую привели в чувство, а к ближайшей станции вызвали скорую помощь», — добавили в СвЖД. Ранее в метро Екатеринбурга на рельсы упал молодой человек. Из-за этого инцидента движение составов приостановили, а людей пришлось экстренно выводить из метро. Упавшим, по данным источника URA.RU, оказался 21-летний мужчина. Однако в ГУ МВД по Свердловской области заявили, что молодому человеку 19 лет. Пострадавшего доставили в 36-ю больницу, а позднее выяснилось, что его могут отправить в другое лечебное учреждение.