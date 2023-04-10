Врачи раскрыли состояние здоровья екатеринбуржца, упавшего на рельсы в метро

Упавшего в метро екатеринбуржца увезут в другую больницу

Инцидент произошел днем 10 апреля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Состояние здоровья жителя Екатеринбурга, который 10 апреля упал на рельсы в метро на станции «Площадь 1905 года», оценивается как тяжелое. По словам врачей, мужчину могут перегоспитализировать в другую медицинскую организацию.

«Пациент в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь. Стоит вопрос о перегоспитализации его в другую больницу», — пишет telegram-канал «4-й канал», ссылаясь на медработников.

Пострадавшего доставили в 36-ю больницу Екатеринбурга. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в медицинское учреждение, ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что из метро Екатеринбурга начали экстренно выводить людей. Движение составов приостановили из-за падения человека на рельсы. Упавшим, по данным источника URA.RU, оказался 21-летний мужчина. Однако в ГУ МВД по Свердловской области заявили, что молодому человеку 19 лет. Падение человека на рельсы парализовало работу метро в городе.