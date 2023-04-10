10 апреля 2023

Врачи раскрыли состояние здоровья екатеринбуржца, упавшего на рельсы в метро

Упавшего в метро екатеринбуржца увезут в другую больницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
Инцидент произошел днем 10 апреля Фото:

Состояние здоровья жителя Екатеринбурга, который 10 апреля упал на рельсы в метро на станции «Площадь 1905 года», оценивается как тяжелое. По словам врачей, мужчину могут перегоспитализировать в другую медицинскую организацию.

«Пациент в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь. Стоит вопрос о перегоспитализации его в другую больницу», — пишет telegram-канал «4-й канал», ссылаясь на медработников.

Пострадавшего доставили в 36-ю больницу Екатеринбурга. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в медицинское учреждение, ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что из метро Екатеринбурга начали экстренно выводить людей. Движение составов приостановили из-за падения человека на рельсы. Упавшим, по данным источника URA.RU, оказался 21-летний мужчина. Однако в ГУ МВД по Свердловской области заявили, что молодому человеку 19 лет. Падение человека на рельсы парализовало работу метро в городе.

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Состояние здоровья жителя Екатеринбурга, который 10 апреля упал на рельсы в метро на станции «Площадь 1905 года», оценивается как тяжелое. По словам врачей, мужчину могут перегоспитализировать в другую медицинскую организацию. «Пациент в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь. Стоит вопрос о перегоспитализации его в другую больницу», — пишет telegram-канал «4-й канал», ссылаясь на медработников. Пострадавшего доставили в 36-ю больницу Екатеринбурга. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в медицинское учреждение, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что из метро Екатеринбурга начали экстренно выводить людей. Движение составов приостановили из-за падения человека на рельсы. Упавшим, по данным источника URA.RU, оказался 21-летний мужчина. Однако в ГУ МВД по Свердловской области заявили, что молодому человеку 19 лет. Падение человека на рельсы парализовало работу метро в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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