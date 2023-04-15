Минобороны: бойцы ЧВК «Вагнер» заняли два квартала в Артемовске

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Военные ЧВК «Вагнер» продвинулись вперед, отметили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» успешно взяли под свой контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска (Бахмута). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артемовск. В ходе активных действий штурмовые отряды „Вагнер“ успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», — сказал Игорь Конашенков в ходе брифинга. По его словам, оставшиеся в городе подразделения ВСУ, отступая, намеренно разрушают жилые здания для замедления продвижения армии РФ, передает argumenti.ru.

В настоящий момент бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои в центре Артемовска, ранее штурмовым отрядам удалось занять три городских квартала. Частной военной компании помогают ВДВ. Десант оказывает поддержку на флангах, пресекая переброску резервов украинской армии.

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Штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» успешно взяли под свой контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска (Бахмута). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артемовск. В ходе активных действий штурмовые отряды „Вагнер“ успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», — сказал Игорь Конашенков в ходе брифинга. По его словам, оставшиеся в городе подразделения ВСУ, отступая, намеренно разрушают жилые здания для замедления продвижения армии РФ, передает argumenti.ru. В настоящий момент бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои в центре Артемовска, ранее штурмовым отрядам удалось занять три городских квартала. Частной военной компании помогают ВДВ. Десант оказывает поддержку на флангах, пресекая переброску резервов украинской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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