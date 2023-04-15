Минобороны: бойцы ЧВК «Вагнер» заняли два квартала в Артемовске

Штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» успешно взяли под свой контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска (Бахмута). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артемовск. В ходе активных действий штурмовые отряды „Вагнер“ успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», — сказал Игорь Конашенков в ходе брифинга. По его словам, оставшиеся в городе подразделения ВСУ, отступая, намеренно разрушают жилые здания для замедления продвижения армии РФ, передает argumenti.ru.
В настоящий момент бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои в центре Артемовска, ранее штурмовым отрядам удалось занять три городских квартала. Частной военной компании помогают ВДВ. Десант оказывает поддержку на флангах, пресекая переброску резервов украинской армии.
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