Украинский военный заявил о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
Российские военные контролируют большую часть города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Бахмуте (Артемовск) сейчас идут самые тяжелые бои за последние десять лет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.

«Сегодня в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Россия продолжает сосредотачивать усилия на Бахмуте», — пояснил украинский боец, передает издание УНИАН.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин докладывал, что российские подразделения взяли под контроль более 75% территории города. По последним данным, штурмовым отрядам удалось занять еще два городских квартала. Частной военной компании «Вагнер» помогают силы ВДВ. Десант оказывает поддержку на флангах, не давая перебрасывать резервы украинской армии.

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В Бахмуте (Артемовск) сейчас идут самые тяжелые бои за последние десять лет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый. «Сегодня в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Россия продолжает сосредотачивать усилия на Бахмуте», — пояснил украинский боец, передает издание УНИАН. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин докладывал, что российские подразделения взяли под контроль более 75% территории города. По последним данным, штурмовым отрядам удалось занять еще два городских квартала. Частной военной компании «Вагнер» помогают силы ВДВ. Десант оказывает поддержку на флангах, не давая перебрасывать резервы украинской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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