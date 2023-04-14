Мэр города ЯНАО, где сгорел двухэтажный дом, дала важное поручение

Мэр Лабытнанги Трескова поручила обследовать соседний от сгоревшего при пожаре дом

Трескова поручила специалистам управления ЖКХ обследовать дом на Школьной 29 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава города Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова поручила специалистам управления ЖКХ провести обследование дома Школьная 29. В официальном telegram-канале городской администрации сообщается, что для защиты от пожара, соседствующего со сгоревшим здания, проведена проливка кровли и чердака.

«Глава города Лабытнанги Марина Трескова поручила специалистам управления ЖКХ провести обследование дома Школьная 29. По оценке огнеборцев, была необходимость защитить дом от возгорания, осуществлялась проливка кровли и чердака», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после предпринятых мер, необходимо оценить объем восстановительных работ в местах общего пользования, в квартирах. В воскресенье во дворе дома Школьная 29 состоится собрание с жителями по данному вопросу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) загорелся жилой двухэтажный дом на улице Школьной. Глава города Марина Трескова пообещала оказать жильцам материальную помощь. Для пострадавших объявлен сбор вещей.