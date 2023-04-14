Мэр города ЯНАО, где сгорел двухэтажный дом, дала важное поручение

Глава города Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова поручила специалистам управления ЖКХ провести обследование дома Школьная 29. В официальном telegram-канале городской администрации сообщается, что для защиты от пожара, соседствующего со сгоревшим здания, проведена проливка кровли и чердака.
«Глава города Лабытнанги Марина Трескова поручила специалистам управления ЖКХ провести обследование дома Школьная 29. По оценке огнеборцев, была необходимость защитить дом от возгорания, осуществлялась проливка кровли и чердака», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после предпринятых мер, необходимо оценить объем восстановительных работ в местах общего пользования, в квартирах. В воскресенье во дворе дома Школьная 29 состоится собрание с жителями по данному вопросу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) загорелся жилой двухэтажный дом на улице Школьной. Глава города Марина Трескова пообещала оказать жильцам материальную помощь. Для пострадавших объявлен сбор вещей.
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