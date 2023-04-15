Мобилизованный блогер из ЯНАО попал в госпиталь

Антон Малайко получил ожоги (фото из архива)
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованный блогер из Муравленко (ЯНАО) Антон Малайко попал в госпиталь с ожогами. Об этом он рассказал в соцсетях.
«С ожогами на руках и лице нахожусь в госпитале. Бог посылает нам только те испытания, с которыми мы можем справиться. Так вот, мне бы перерыв от этих испытаний», — написал Малайко в своем telegram-канале. Он поздравил подписчиков с Пасхой.
Ранее Малайко благодарил местные власти за помощь семьям. Ямальский блогер также показывал наполнение аптечки.
Частичная мобилизация была объявлена осенью прошлого года. С 24 февраля 2022 года российские военные проводят спецоперацию на территории Украины.
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