15 апреля 2023
14 апреля 2023

Мобилизованный блогер из ЯНАО попал в госпиталь

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Антон Малайко получил ожоги (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованный блогер из Муравленко (ЯНАО) Антон Малайко попал в госпиталь с ожогами. Об этом он рассказал в соцсетях.

«С ожогами на руках и лице нахожусь в госпитале. Бог посылает нам только те испытания, с которыми мы можем справиться. Так вот, мне бы перерыв от этих испытаний», — написал Малайко в своем telegram-канале. Он поздравил подписчиков с Пасхой.

Ранее Малайко благодарил местные власти за помощь семьям. Ямальский блогер также показывал наполнение аптечки.

Частичная мобилизация была объявлена осенью прошлого года. С 24 февраля 2022 года российские военные проводят спецоперацию на территории Украины.

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Мобилизованный блогер из Муравленко (ЯНАО) Антон Малайко попал в госпиталь с ожогами. Об этом он рассказал в соцсетях. «С ожогами на руках и лице нахожусь в госпитале. Бог посылает нам только те испытания, с которыми мы можем справиться. Так вот, мне бы перерыв от этих испытаний», — написал Малайко в своем telegram-канале. Он поздравил подписчиков с Пасхой. Ранее Малайко благодарил местные власти за помощь семьям. Ямальский блогер также показывал наполнение аптечки. Частичная мобилизация была объявлена осенью прошлого года. С 24 февраля 2022 года российские военные проводят спецоперацию на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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