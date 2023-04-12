12 апреля 2023

Екатеринбургские паломники на спецборте вылетели за Благодатным огнем в Иерусалим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митрополит Евгений Кульберг благословил миссию прямо в аэропорту
Митрополит Евгений Кульберг благословил миссию прямо в аэропорту Фото:

Паломники вылетели из Екатеринбурга в Иерусалим за Благодатным огнем на специальном борте. Через несколько дней частица Благодатного огня из Храма Гроба Господня будет в уральской столице, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины.

«Спецборт с паломниками вылетел из Екатеринбурга в Иерусалим. Скоро Благодатный огонь будет на Урале», — говорится в сообщении Фонда. Отмечается, что миссию прямо в аэропорту Кольцово благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Миссию возглавил старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. Он уже в двадцатый раз совершает подобную поездку в Иерусалим. В прошлом году Благодатный огонь доставили в Екатеринбург 24 апреля. Тогда святыню впервые за три года привезли напрямую из Иерусалима.

Пасхальная литургия пройдет в Екатеринбурге в ночь с 15 на 16 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе. Богослужение возглавит митрополит Евгений.

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Паломники вылетели из Екатеринбурга в Иерусалим за Благодатным огнем на специальном борте. Через несколько дней частица Благодатного огня из Храма Гроба Господня будет в уральской столице, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины. «Спецборт с паломниками вылетел из Екатеринбурга в Иерусалим. Скоро Благодатный огонь будет на Урале», — говорится в сообщении Фонда. Отмечается, что миссию прямо в аэропорту Кольцово благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Миссию возглавил старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. Он уже в двадцатый раз совершает подобную поездку в Иерусалим. В прошлом году Благодатный огонь доставили в Екатеринбург 24 апреля. Тогда святыню впервые за три года привезли напрямую из Иерусалима. Пасхальная литургия пройдет в Екатеринбурге в ночь с 15 на 16 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе. Богослужение возглавит митрополит Евгений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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