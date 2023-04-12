Митрополит Евгений Кульберг благословил миссию прямо в аэропорту Фото: Фонд святой Екатерины

Паломники вылетели из Екатеринбурга в Иерусалим за Благодатным огнем на специальном борте. Через несколько дней частица Благодатного огня из Храма Гроба Господня будет в уральской столице, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины.

«Спецборт с паломниками вылетел из Екатеринбурга в Иерусалим. Скоро Благодатный огонь будет на Урале», — говорится в сообщении Фонда. Отмечается, что миссию прямо в аэропорту Кольцово благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Миссию возглавил старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. Он уже в двадцатый раз совершает подобную поездку в Иерусалим. В прошлом году Благодатный огонь доставили в Екатеринбург 24 апреля. Тогда святыню впервые за три года привезли напрямую из Иерусалима.

Пасхальная литургия пройдет в Екатеринбурге в ночь с 15 на 16 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе. Богослужение возглавит митрополит Евгений.

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины