Резников сравнил потери ВСУ с числом жертв землетрясений в Турции

Резников: число потерь ВСУ меньше, чем количество жертв землетрясений в Турции

16 апреля 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли меньше человек, чем Турция во время землетрясения, заявил Алексей Резников. Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Число потерь солдат ВСУ во время конфликта с Россией меньше, чем количество жертв во время землетрясения в Турции, где погибло 50,5 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. «Конечно, у нас есть жертвы, потому что мы находимся в состоянии войны. Я не могу дать вам цифру, но могу заверить вас, что общее число людей меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», — заявил Резников, его слова приводит испанская газета La Razón . В конце февраля в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой в 7,8 баллов. Спустя время толчки повторились, но с меньшей интенсивностью, передает газета «Дни ру». По последним данным число погибших достигло 50,5 тысяч человек. Об этом 14 апреля сообщил Глава МВД Турции Сулейман Сойл, его слова приводит RT.

Число потерь солдат ВСУ во время конфликта с Россией меньше, чем количество жертв во время землетрясения в Турции, где погибло 50,5 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. «Конечно, у нас есть жертвы, потому что мы находимся в состоянии войны. Я не могу дать вам цифру, но могу заверить вас, что общее число людей меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», — заявил Резников, его слова приводит испанская газета La Razón. В конце февраля в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой в 7,8 баллов. Спустя время толчки повторились, но с меньшей интенсивностью, передает газета «Дни ру». По последним данным число погибших достигло 50,5 тысяч человек. Об этом 14 апреля сообщил Глава МВД Турции Сулейман Сойл, его слова приводит RT.