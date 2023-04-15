Урбанист из Екатеринбурга вступился за голову младенца перед шоуменом Оскаром Кучерой

16 апреля 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Шоумен Оскар Кучера назвал арт-объект сатанизмом и уродством Фото: Размик Закарян © URA.RU Шоумен Оскар Кучера в своем telegram-канале назвал сатанизмом арт-объект «Индустриальный младенец», который 13 апреля появился на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге. Урбанист и исследователь стрит-арта Алексей Шахов в ответ на такую реакцию актера назвал сатанизмом все фильмы с его участием. «Я считаю сатанизмом все фильмы с Оскаром Кучерой. Доказательств моей теории у меня столько же, сколько у мистера Кучеры по поводу «Индустриального младенца», — сказал Алексей Шахов корреспонденту URA.RU. Не оценили огромную голову младенца и некоторые жители уральской столицы. Одни посчитали не совсем удачным то место, которое выбрали для расположения арт-объекта, другие заявили о том, что им неприятно видеть голову младенца возле пруда. Шахов же наоборот считает, что работа получилась успешной, раз вызвала такой резонанс у общественности. «То, что работа подняла столько шума, уже говорит об ее успешности. Если учитывать бурные обсуждения вокруг нее, то видно, что художники нащупали какую-то больную мозоль, этим она и хороша», — пояснил урбанист изданию «Моменты». Один из изготовителей данного арт-объекта Алексей Шишкин заявил, что во мнении Кучеры не видит ничего страшного. «Это частное мнение актера. Я имею право на самовыражение, имею право на изготовление огромной головы ребенка, а актеры имеют право высказываться», — рассказал URA.RU Шишкин. Он считает, что не стоит пытаться выравнивать людей по собственной линейке вкусе. Проект огромной металлической головы из переплавленных моторов военной техники был презентован в мае 2022 года. В одном из материалов URA.RU показывало, как создается этот арт-объект. Голову должны были установить на одном из водоемов Свердловской области осенью 2022 года, однако презентация отложилась на полгода. В этом году «Индустриальный младенец» появился на Верх-Исетском пруду 13 апреля. Однако вскоре выяснилось, что арт-объект в ближайшее время переедет в Сысерть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шоумен Оскар Кучера в своем telegram-канале назвал сатанизмом арт-объект «Индустриальный младенец», который 13 апреля появился на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге. Урбанист и исследователь стрит-арта Алексей Шахов в ответ на такую реакцию актера назвал сатанизмом все фильмы с его участием. «Я считаю сатанизмом все фильмы с Оскаром Кучерой. Доказательств моей теории у меня столько же, сколько у мистера Кучеры по поводу «Индустриального младенца», — сказал Алексей Шахов корреспонденту URA.RU. Не оценили огромную голову младенца и некоторые жители уральской столицы. Одни посчитали не совсем удачным то место, которое выбрали для расположения арт-объекта, другие заявили о том, что им неприятно видеть голову младенца возле пруда. Шахов же наоборот считает, что работа получилась успешной, раз вызвала такой резонанс у общественности. «То, что работа подняла столько шума, уже говорит об ее успешности. Если учитывать бурные обсуждения вокруг нее, то видно, что художники нащупали какую-то больную мозоль, этим она и хороша», — пояснил урбанист изданию «Моменты». Один из изготовителей данного арт-объекта Алексей Шишкин заявил, что во мнении Кучеры не видит ничего страшного. «Это частное мнение актера. Я имею право на самовыражение, имею право на изготовление огромной головы ребенка, а актеры имеют право высказываться», — рассказал URA.RU Шишкин. Он считает, что не стоит пытаться выравнивать людей по собственной линейке вкусе. Проект огромной металлической головы из переплавленных моторов военной техники был презентован в мае 2022 года. В одном из материалов URA.RU показывало, как создается этот арт-объект. Голову должны были установить на одном из водоемов Свердловской области осенью 2022 года, однако презентация отложилась на полгода. В этом году «Индустриальный младенец» появился на Верх-Исетском пруду 13 апреля. Однако вскоре выяснилось, что арт-объект в ближайшее время переедет в Сысерть.