12 апреля 2023

Огромная голова младенца покинет Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Индустриальный младенец на пляже ВИЗа. Екатеринбург
«Индустриального младенца» установят в воде, но в Сысерти и чуть позже Фото:

Арт-объект в виде огромной головы младенца, который сегодня появился на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге и возмутил местных жителей, переедет в Сысерть в ближайшее время. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали люди, участвующие в установке головы в рамках паблик-арт-программы «ЧО».

«Голова простоит на Верх-Исетском пруду некоторое время, потом ее перевезут в Сысерть и там уже опустят в воду. Здесь ее не смогли поместить в пруд, потому что иначе под ней уйдет грунт, и она накренится или уплывет», — сообщили установщики головы корреспонденту.

По их словам, в Сысерти голова встанет на воду, как того изначально и предполагал проект художников арт-группы LKKL. Внутри арт-объекта находится пространство, предназначенное для сваи. Именно на нее и поместят голову младенца в воде.

Ранее екатеринбуржцев возмутила огромная голова младенца на пруду. Этот проект был презентован в мае прошлого года, в одном из материалов URA.RU показывало, как создается арт-объект. Голову должны были установить на одном из водоемов Свердловской области осенью 2022 года, однако презентация отложилась на шесть месяцев.

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Арт-объект в виде огромной головы младенца, который сегодня появился на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге и возмутил местных жителей, переедет в Сысерть в ближайшее время. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали люди, участвующие в установке головы в рамках паблик-арт-программы «ЧО». «Голова простоит на Верх-Исетском пруду некоторое время, потом ее перевезут в Сысерть и там уже опустят в воду. Здесь ее не смогли поместить в пруд, потому что иначе под ней уйдет грунт, и она накренится или уплывет», — сообщили установщики головы корреспонденту. По их словам, в Сысерти голова встанет на воду, как того изначально и предполагал проект художников арт-группы LKKL. Внутри арт-объекта находится пространство, предназначенное для сваи. Именно на нее и поместят голову младенца в воде. Ранее екатеринбуржцев возмутила огромная голова младенца на пруду. Этот проект был презентован в мае прошлого года, в одном из материалов URA.RU показывало, как создается арт-объект. Голову должны были установить на одном из водоемов Свердловской области осенью 2022 года, однако презентация отложилась на шесть месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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