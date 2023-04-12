Огромная голова младенца покинет Екатеринбург

13 апреля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

«Индустриального младенца» установят в воде, но в Сысерти и чуть позже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арт-объект в виде огромной головы младенца, который сегодня появился на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге и возмутил местных жителей, переедет в Сысерть в ближайшее время. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали люди, участвующие в установке головы в рамках паблик-арт-программы «ЧО». «Голова простоит на Верх-Исетском пруду некоторое время, потом ее перевезут в Сысерть и там уже опустят в воду. Здесь ее не смогли поместить в пруд, потому что иначе под ней уйдет грунт, и она накренится или уплывет», — сообщили установщики головы корреспонденту. По их словам, в Сысерти голова встанет на воду, как того изначально и предполагал проект художников арт-группы LKKL. Внутри арт-объекта находится пространство, предназначенное для сваи. Именно на нее и поместят голову младенца в воде.



Ранее екатеринбуржцев возмутила огромная голова младенца на пруду. Этот проект был презентован в мае прошлого года, в одном из материалов URA.RU показывало, как создается арт-объект. Голову должны были установить на одном из водоемов Свердловской области осенью 2022 года, однако презентация отложилась на шесть месяцев.

Арт-объект в виде огромной головы младенца, который сегодня появился на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге и возмутил местных жителей, переедет в Сысерть в ближайшее время. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали люди, участвующие в установке головы в рамках паблик-арт-программы «ЧО». «Голова простоит на Верх-Исетском пруду некоторое время, потом ее перевезут в Сысерть и там уже опустят в воду. Здесь ее не смогли поместить в пруд, потому что иначе под ней уйдет грунт, и она накренится или уплывет», — сообщили установщики головы корреспонденту. По их словам, в Сысерти голова встанет на воду, как того изначально и предполагал проект художников арт-группы LKKL. Внутри арт-объекта находится пространство, предназначенное для сваи. Именно на нее и поместят голову младенца в воде. Ранее екатеринбуржцев возмутила огромная голова младенца на пруду. Этот проект был презентован в мае прошлого года, в одном из материалов URA.RU показывало, как создается арт-объект. Голову должны были установить на одном из водоемов Свердловской области осенью 2022 года, однако презентация отложилась на шесть месяцев.