Аналитик ЧВК «Вагнер» поделился планами ВСУ в боях за Артемовск

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Брюс»: ВСУ готовят группировки для деблокады Бахмута

17 апреля 2023 в 02:29 Размер текста - 17 +

Инструкторы ЧВК «Вагнера» обучают личный состав на три новые мотострелковые бригады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие готовят группировки для деблокады Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал аналитик, боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Брюс». «Противник в зоне ответственности ЧВК „Вагнер“ сосредоточил группировку общим количеством до 80-ти тысяч военнослужащих и проводит мероприятия по формированию ударных группировок. Для нанесения фланговых ударов в направлении Северск, Попасная сосредоточена ударная группировка в районе Звановка, Раздоловка, Веселая. И для второго флангового удара в направлении Константиновка, Дебальцево в районе Константиновка, Торецк, Дылеевка. Также для деблокирования Артемовска с Севера сосредоточена группировка в районах Рай—Александровка, Малиновка, Славянск. И для деблокирования с юга в районах — Константиновка, Предтечино, Николаевка», — сообщил аналитик в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Оркестр Вагнера». Он отметил, что сейчас частная военная компания начала подготовку мобилизованных граждан. По его словам, инструкторы ЧВК «Вагнера» обучают личный состав на три новые мотострелковые бригады. По данным российских военных корреспондентов, ВСУ в боях за Бахмут используют «бронемутантов». Несмотря на сопротивление ВСУ, большую часть города контролируют российские военные. По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, что российские подразделения взяли под контроль более 75% территории Бахмута, передает МК. По последним данным, штурмовым отрядам удалось занять еще два городских квартала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военнослужащие готовят группировки для деблокады Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал аналитик, боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Брюс». «Противник в зоне ответственности ЧВК „Вагнер“ сосредоточил группировку общим количеством до 80-ти тысяч военнослужащих и проводит мероприятия по формированию ударных группировок. Для нанесения фланговых ударов в направлении Северск, Попасная сосредоточена ударная группировка в районе Звановка, Раздоловка, Веселая. И для второго флангового удара в направлении Константиновка, Дебальцево в районе Константиновка, Торецк, Дылеевка. Также для деблокирования Артемовска с Севера сосредоточена группировка в районах Рай—Александровка, Малиновка, Славянск. И для деблокирования с юга в районах — Константиновка, Предтечино, Николаевка», — сообщил аналитик в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Оркестр Вагнера». Он отметил, что сейчас частная военная компания начала подготовку мобилизованных граждан. По его словам, инструкторы ЧВК «Вагнера» обучают личный состав на три новые мотострелковые бригады. По данным российских военных корреспондентов, ВСУ в боях за Бахмут используют «бронемутантов». Несмотря на сопротивление ВСУ, большую часть города контролируют российские военные. По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, что российские подразделения взяли под контроль более 75% территории Бахмута, передает МК. По последним данным, штурмовым отрядам удалось занять еще два городских квартала.